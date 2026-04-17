כהן: "האהבה מאנשי הליכוד מרגשת ומחממת את הלב"

סגן השר אלמוג כהן התייחס בראיון ל'גלי ישראל' לקשר שלו למפלגת הליכוד ולעיר אופקים. "הליכוד בשבילי זה בית", טען כהן, "אופקים היא עיר ליכודית מובהקת, האהבה שאני מקבל מאנשי הליכוד באמת מרגשת ומחממת את הלב".

כהן, שמתגורר באופקים ונכנס לכנסת במפלגת עוצמה יהודית, הבהיר בראיון כי מעבר לשיוך המפלגתי, "בסוף צריך לשרת את עם ישראל ובעזרת השם - זה מה שנעשה".

עדיין לא מחליט על העתיד

לצד הדברים על מפלגת הליכוד, הבהיר סגן השר כי הוא עדיין לא מתעסק בשאלה היכן ירוץ בבחירות הקרובות. כהן, שזכה לפופולריות רבה בקרב ציבור הליכוד בעקבות פעילותו הפרלמנטרית ועמדותיו החד-משמעיות, נמנע מלהתחייב לגבי מסלולו הפוליטי העתידי.

יצוין כי כהן זכה לאחרונה לתשומת לב ציבורית רבה בעקבות פעילותו במליאת הכנסת ובוועדות השונות. רבים בציבור הימני רואים בו דמות בעלת עמדות ברורות ונחושות, במיוחד בנושאים הנוגעים לביטחון ולמערכת המשפט.

כהן התייחס גם לנוכחותו במשפט השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ודחה את הטענות כאילו מדובר בתמיכה אישית. "לא מדובר בתמיכה בבן גביר עצמו", הבהיר, "אלא בהתנגדות למהלך שהשופטים מנסים להוביל כאילו יש להם אפשרות להתערב במינוי שרים".