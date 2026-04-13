כהן לשופט סולברג: בדקו את דף המילואימניקים של בנט

אלמוג כהן ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

סגן השר אלמוג כהן פנה היום (שני) בפנייה דחופה לשופט בית המשפט העליון נעם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בדרישה לבחון באופן מיידי את פעילות עמוד "המילואימניקים של בנט" ברשתות החברתיות. לטענת כהן, העמוד משתמש בחיילי מילואים במדי צה"ל לקידום תכנים פוליטיים מובהקים.

במכתב שנשלח, מפרט סגן השר את החשש לשימוש פסול בגורמים המזוהים עם גוף ממלכתי במסגרת תעמולה פוליטית. "מן התכנים המפורסמים בעמוד עולה כי נעשה שימוש בחיילי מילואים במדים לצורך קידום מסרים פוליטיים באופן המהווה שימוש במעמד הצבאי ובסמלים ממלכתיים לצרכים פוליטיים", נכתב במכתב. חשש להפרת חוק הבחירות כהן מעלה בפנייתו חשש ממשי להפרת הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, וזאת בשל השימוש בגורמים צבאיים לצרכים פוליטיים. הפנייה מגיעה על רקע מערכת הבחירות הצפויה, בה מפלגתו של נפתלי בנט מתכוננת להתמודד מול הליכוד ומפלגות נוספות. במכתב מצוין כי בעמוד מופיע אדם בשם אלקנה בר איתן, אשר לפי התכנים ניתן להתרשם כי הוא פועל במסגרת הפעילות הקשורה לנפתלי בנט או מסייע לה. "הוא מופיע כשהוא לבוש מדי צה"ל ומתבטא בנושאים פוליטיים", מפרט כהן, תוך הוספה כי "ככל שמדובר בחייל מילואים בשירות הרי שמדובר בהתבטאות אסורה ובשימוש פסול במדים לצרכים פוליטיים".

בנט ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

דרישה לבדיקה מיידית

סגן השר מבקש מיושב ראש ועדת הבחירות להורות על בדיקה מיידית של פעילות העמוד והתכנים המפורסמים בו, לבחון האם מתקיימת הפרה של הוראות הדין, וככל שיימצא כי אכן נעשה שימוש פסול - להורות על הסרת התכנים ונקיטת צעדים בהתאם לסמכות הוועדה.

"נוכח חומרת הדברים והשלכותיהם על טוהר ההליך הדמוקרטי אבקש כי הטיפול בפנייה זו ייעשה בדחיפות הראויה", מסכם כהן את פנייתו. הפנייה מדגישה את עיקרון הניטרליות המחייב את צה"ל ואנשיו, ואת החשש מפגיעה בעיקרון זה במסגרת מערכת הבחירות.

יצוין כי הפנייה מגיעה בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, בה גורמי אופוזיציה לומדים מהפכים פוליטיים במדינות אחרות, ובה מפלגת בנט מנסה לגייס תמיכה ציבורית רחבה. השאלה האם השימוש בחיילים במדים לצרכי תעמולה חורגת מהמותר על פי חוק הבחירות, צפויה להתברר בימים הקרובים בוועדת הבחירות.