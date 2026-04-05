ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על השבתו הזמנית של זיו אגמון לתפקידו כדובר רה"מ, למרות ביטויים מזעזעים שנשמעו ממנו ביחס ליוצאי מרוקו | "אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצדו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון", טען (בארץ)
ראש הדמוקרטים בבית הנבחרים של טקסס ספג ביקורת חריפה לאחר שציטוטים מראיון בו הוא קרא לקהילות אתניות שונות להתאחד נגד מה שהשתמע כמו האדם הלבן פורסמו מחדש | "אנחנו הרוב במדינה הזו עכשיו" הוא הצהיר בין השאר, והזכיר נאום אחר של ח"כ ישראלי בשנים האחרונות (בעולם)
הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יצחק יוסף, שיגר מכתב מחאה לעריק, בו מחה בין היתר על הענישה הסלקטיבית כלפי לומדי התורה הספרדים | "יש כאן מאבק על הרוחניות של הספרדים, הם גזענים מוחלטים", כתב הרב יוסף בחריפות יתירה | על אלו שעצרו את העריק ב"עוון לימוד תורה", כתב הרב ש"לא יינקו מעונשי שמיים" | המכתב המלא והחריף (חדשות, חרדים)
ראש הממשלה פטרי אורפו נאלץ להביע חרטה כנה לאחר שחברי פרלמנט ממפלגת הפינים הפופוליסטית פרסמו תמונות בהן הם משכו את זוויות עיניהם לאחור | המחווה הגזענית גרמה למשבר מדיני מול יפן ומול קוריאה הדרומית (חדשות בעולם)
השר דוד אמסלם, אמר לחבר הכנסת מיש עתיד ולדימיר בליאק, כי הוא לא מבין את הדיבור שלו, בגלל המבטא - ועורר עליו מהומה, ועלה לדוכן להסביר את עצמו: "מה אמרתי לו? שלא הבנתי את העברית שלו? אלופי העולם בלעשות גלים, אבל אם אומרים 'שאוויש'? טלו קורה. אני מקפיד לא להעליב" (כנסת)
אוניברסיטת מינסוטה פרסמה תכנים על "מגפת הלובן" כתופעה חברתית בארה"ב | לטענתם, החיבור המשפחתי לתרבות הלובן מפיץ ומקיים את הגזענות בארצות הברית | המחקר עורר ביקורת חריפה על תכנים פוליטיים באקדמיה (בעולם)
כנגד ענקית התעופה האמריקנית "יונייטד איירליינס" הוגשה תביעה ע"י טייס לשעבר של החברה על "אפליה גזענית ונקמה" לאחר שפוטר בשל סירובו להשתתף בתוכנית טיפול בהתמכרויות | הטייס נלחם על קבלת משרתו בחזרה, וכן על שכרו הקודם מהתקופה שבילה מובטל ביונייטד (תעופה)
פול אינגרסיה, מועמדו של טראמפ, פרסם בצ'אט פנימי התבטאויות גזעניות וקשות. הוא קרא לבטל חגים לזכר מנהיגים שחורים והשווה בין מרטין לותר קינג לג'ורג' פלויד.
תגובות בצ'אט היו נזעמות, בעוד עורך דינו טוען למניפולציה או הומור סאטירי. הסערה מעוררת דיון על כשירותו למינוי בכיר בממשל (בעולם)
שר החינוך יואב קיש הצהיר כי לא תותר כל אפליה על רקע עדתי במערכת החינוך החרדית | לדבריו, רוב מוחלט של הבנות הספרדיות שובצו כבר ביוני, אך קומץ סמינרים בירושלים ובבית שמש מסרבים לקלוט תלמידות בניגוד לחוק | המשרד הודיע כי יינקטו צעדים נגד המוסדות הסרבניים, כולל שימועים, שלילת תקציבים ואף סגירה (חרדים)
בצעד חסר תקדים, הקפיא ממשל טראמפ מעל 800 מענקי מחקר לאחר האשמות כי האוניברסיטה לא הגנה על סטודנטים יהודים וישראליים מהטרדות אנטישמיות בקמפוס, וכן פעלה על פי מדיניות קבלה מפלה | הצעד, הכולל השעיית תקציבים ממשרדי הבריאות, האנרגיה וקרנות מדעיות, הוביל להפסקת מחקרים, סכנה לאיבוד שנות עבודה מדעית ולחשש לפיטורי עובדים (בעולם)
נתונים מעניינים נחשפו עם פרסום הדו"ח השנתי למאבק בגזענות | כ-55 תלונות הקשורות במגזר החרדי טופלו בשנה האחרונה ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, בין היתר אישה חרדית התלוננה שפוטרה מעבודתה על רקע השתייכותה למגזר החרדי (בארץ)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר מספר פעמים על טענתו לפיה ישנה גזענות אנטי-לבנה בדרום אפריקה, על כן החל משרד ההגירה לחלק מעמד פליטים ללבנים במדינה שסבלו מאפליה | 49 "פליטים" ראשונים כבר המריאו לארה"ב (בעולם)