מבצע חיפוש מקיף מתנהל זה מספר שעות בכנרת, לאיתור חרדי כבן 40 שנעלם במים בשעות הבוקר המוקדמות. צוותי החירום פועלים בשטח תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כאשר קיים חשש רב למצבו של הנעדר.

על פי הנמסר מארגוני החירום, חפציו של האברך אותרו סמוך לקו המים בחוף הטרפז, ומאז נעלמו עקבותיו. הדיווח הראשוני על היעלמותו התקבל לאחר שהאיש נכנס למים ולא שב אל החוף.

פעילות מתואמת של כוחות החירום

במסגרת מבצע החיפוש המתמשך, פועלים במקום כוחות משטרה בשיתוף מתנדבי יחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל). הצוותים מבצעים סריקות מקיפות בקו החוף ובאזורים הסמוכים, תוך שימוש ברחפנים וכוחות רגליים.

במקביל, צוותי יחידת להבה של כבאות והצלה לישראל מבצעים סריקות במים באמצעות סונארים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים. המחלצים פועלים בשיטות חיפוש מקצועיות בניסיון לאתר את הנעדר במהירות האפשרית.

סירת איחוד הצלה משתתפת במאמצים

סירה של ארגון איחוד הצלה עם חובשים מסניף טבריה וסובב כנרת הצטרפה למאמצי החיפוש. יוסי אוקנין, ראש סניף איחוד הצלה בטבריה, מסר: "בשלב זה אנו פועלים בסירת איחוד הצלה לאיתורו תוך הפעלת מערכת הסונאר" - טכנולוגיה לניווט, מיפוי וגילוי עצמים מתחת למים באמצעות גלי קול.

חובשים נוספים מהארגון מבצעים במקביל סריקות בחופים הסמוכים לאזור, במטרה לכסות את כלל השטח הרלוונטי למבצע החיפוש.

הודעת המשטרה

מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת יחד עם שוטרי המחוז הצפוני, מסוק מהמערך האווירי וכוחות הצלה נוספים פועלים כעת, לאחר קבלת דיווח על אדם בשנות הארבעים לחייו שככל הנראה נכנס למים בכנרת, השאיר את חפציו בחוף הטרפז ומאז נעלמו עקבותיו".

כוחות החירום ממשיכים במאמצי החיפוש המקיפים, כאשר הזמן הופך למכריע. ארגוני החירום קוראים לציבור להימנע מהפרעה לפעילות הצוותים ולאפשר להם לפעול ביעילות מרבית.