בעקבות מצבה העגום של הכינרת, ובניסיון להעלות את מפלס המים, ברשות המים ובחברת מקורות מתכננים להתחיל להזרים לאגם מים מותפלים בכמות גדולה בתחילת החודש הבא | מתחילת החורף המפלס עלה בכ-30 סנטימטרים בלבד, זאת בהשוואה לעונה ממוצעת שבה המפלס עולה בכ-1.60 מטרים (בארץ)
רבבות מטיילים פוקדים בכל עונה את ימת הכינרת | היא רחבת ידיים, קרירה ומרעננת, ותמיד נראית מזמינה להיכנס לתוכה לטבילה צוננת, אבל מה אתם באמת יודעים עליה? | אחרי שהספקתם לבקר בה וליהנות ממימיה, אספנו עבורכם עשר עובדות מעניינות ומסקרנות על הכינרת - שלא מספיק הכרתם (מגזין)
בצל שנת הבצורת הקשה שהוכרזה בישראל, רשות המים הנחתה שינוי יזום בסכר דגניה לשיפור הזרימה במורד הירדן הדרומי, בעקבות הירידה הדרמטית במפלס הכנרת. המהלך ישיב את זרימת המים לתמיכה בחקלאות, הטבע ואתרי תיירות באזור (בארץ)
המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחרי נעדר ממוצא צ'רקסי שנעדר מאז אתמול סמוך לכינרת ויש חשש לחייו | מדובר בתחילת עונת הרחצה של תקופת הקיץ והמונים צפויים להגיע לרחוץ בכינרת ולבלות בחופים הסמוכים (חדשות, בארץ)