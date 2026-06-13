סירה התהפכה בכנרת: 7 חולצו, אחד פונה לבי"ח

אירוע דרמטי התרחש בכנרת, כאשר סירה שעליה שהו שבעה אנשים התהפכה במים. צוותי מד"א שהופעלו במהירות הצליחו לחלץ את כל הנוכחים בסירה, כאשר אחד מהם, גבר בן 32, נפצע באורח בינוני ופונה לטיפול רפואי.

על פי הנמסר מדוברות מד"א, התקבל דיווחעל סירה שהתהפכה באזור הכנרת. סירת הים-בולנס של מד"א, המאיישת את האזור במהלך עונת הקיץ, יצאה מיד למקום האירוע.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום חברו לסירה אזרחית שכבר חילצה את שבעת האנשים מהמים. כולם היו בהכרה מלאה, אך אחד מהם, גבר בן 32, סבל מחבלה משמעותית בחזה. הצוותים הרפואיים העניקו לו טיפול רפואי מתקדם במקום והעבירו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א שהגיעה לחוף גינוסר הסמוך.

הגבר הפצוע פונה למרכז הרפואי צפון (פוריה) כשמצבו מוגדר בינוני. שאר הנוכחים בסירה עברו בדיקות רפואיות במקום ולא נזקקו לפינוי לבית החולים.

"אחד מהם סבל מחבלה משמעותית בחזה"

פרמדיק מתנדב יאיר ארזי וחובש מוחמד יחיא, שהיו על סירת הים-בולנס של מד"א, תיארו את האירוע: "כמו בכל קיץ, אנחנו מאיישים את סירת הים-בולנס של מד"א על מנת לאבטח ולהעניק טיפול רפואי באזור הכנרת. מיד כשקיבלנו את הדיווח על התהפכות הסירה, יצאנו למקום וחברנו לסירה אזרחית שחילצה 7 אנשים, בהכרה מלאה".

"אחד מהם, גבר בן 32 סבל מחבלה משמעותית בחזה", הוסיפו הפרמדיקים. "הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם וחברנו לניידת טיפול נמרץ של מד"א שהגיעה לחוף סמוך ופינתה אותו לבי"ח כשמצבו בינוני. ביצענו בדיקות רפואיות ל-6 הנוספים שהיו בסירה והם לא נזקקו לפינוי לבי"ח".

האירוע מצטרף לסדרה של מקרי חילוץ שהתרחשו בכנרת בתקופה האחרונה. לפני מספר שבועות חולץ גבר שנפל מסירה ונעלם במעמקי הכנרת במבצע דרמטי של שוטרי השיטור הימי, ולפני כחודש התרחשה הטרגדיה הכפולה בחוף צאנז בה טבעו שני אחים.

רשויות הכנרת ממשיכות להזהיר את הציבור לנקוט משנה זהירות בעת שהייה במים ולהקפיד על כללי הבטיחות, במיוחד בעונת הקיץ כאשר הכנרת מלאה במבקרים.