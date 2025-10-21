הבנות של רונן אנגל הי"ד שגופתו הושבה לישראל במוצאי שבת, הספידו אותו היום בקיבוץ ניר עוז. אחת הבנות אמרה: "גם אני מתתי ב7/10 אבל רק אתה הפסקת לנשום, בעזרת השם ניפגש בגלגול הבא תשמור לי מקום לידך. תחכה לי אבוש" (חדשות)
48 חטופים, מתוכם 20 בחיים, מוחזקים כבר 700 ימים - וקיבוץ ניר עוז ערך היום עצרת מיוחדת במהלכה דיברו שורדי השבי וקרובי משפחה של חטופים שעדיין נמקים בשבי חמאס | חלק ממשפחות חטופים במתקפה נגד הרמטכ"ל: "הפעולה בעזה מסכנת את יקירינו” | דורשים פגישה עם רה״מ, שר הביטחון והרמטכ״ל (בארץ)
בביקורו בקיבוץ ניר עוז היום אמר נתניהו: ״אני מרגיש מחויבות עמוקה להבטיח את חזרתם של כל חטופינו, ולפעול כאן לשקם את הקיבוץ הזה״ | הדברים המלאים של ראש הממשלה ורעייתו לצד שורד השבי, וברגעים מהביקור (בארץ)
שר האוצר, והנהלת קיבוץ ניר עוז הגיעו להבנות על מתווה מוסכם לשיקום הקיבוץ בהיקף של למעלה מ-350 מיליון ש״ח | בהודעה משותפת שהוציאו נאמר כי ״מדובר במתווה ייחודי שמגיע בעקבות ההכרה בייחודיות קיבוץ ניר עוז, נוכח עוצמת הפגיעה שחווה בשבעה באוקטובר״ (בארץ)
שרי הממשלה עודכנו, כי הלוויתו של עודד ליפשיץ ז"ל, תתקיים ביום שלישי בקיבוץ ניר עוז | עודד הי"ד, היה מדור מיסדיו של הקיבוץ | משפחת ביבס הודיע לשרים כי היא אינה מעוניינת, בהשתתפות נציג ממשלה בהלוויה (חדשות)