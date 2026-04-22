כרזת אישור החיסול ( דובר צה"ל )

כוחות אוגדת עזה (143) בפיקוד הדרום חיסלו אתמול (שלישי) מחבל שפעל בסמוך לקו הצהוב והתקרב למרחב בו פועלים כוחות צה״ל בדרום הרצועה, באופן שהיווה איום מיידי על חיי הלוחמים. הפעילות המבצעית בוצעה במטרה להסיר את האיום הממשי על הכוחות הפרוסים במרחב.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, מיד לאחר זיהוי המחבל המתקרב לכוחותינו, פעלו הלוחמים לחיסולו במטרה להגן על חייהם. התקיפה בוצעה באופן מדויק ומבוקר, כאשר המחבל הוגדר כאיום ישיר. פיענוח מודיעיני: מחבל מטבח ניר עוז לאחר פיענוח מודיעיני שבוצע בשיתוף פעולה בין צה"ל לשב"כ, אושר כי בתקיפה חוסל המחבל חמיס מחמד חמיס קצאץ, שנטל חלק פעיל בטבח הרצחני בקיבוץ ניר עוז ביום השבעה באוקטובר. המחבל היה חלק מכוחות הפלישה שחדרו לקיבוץ ורצחו תושבים ישראלים. על פי הממצאים המודיעיניים, בעת האחרונה הוביל קצאץ באופן שיטתי מחבלים נוספים למרחב הקו הצהוב, במטרה לקדם מתווים לפגיעה בכוחות צה״ל הפועלים בדרום הרצועה. לאורך המלחמה, המחבל היה מעורב במתווי טרור נוספים נגד כוחותינו ואזרחי מדינת ישראל.

חיסול המחבל שפשט על ניר עוז ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות מבצעית נמשכת במרחב

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל. הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים ברצועה, כאשר הצבא מבהיר כי לא יאפשר פגיעה בלוחמים.

יצוין כי לאחרונה חיסלו כוחות צה"ל מספר מחבלי חמאס נוספים שהיוו איום ממשי על הכוחות. בין היתר, חוסל יוסף בשיתי, מחבל שהיה אחראי למותם של 21 לוחמי צה"ל בקריסת מבנים שתקף בטילי נ"ט.

החורבן בניר עוז ( צילום: מנדי אושר )

רקע: הטבח בניר עוז

קיבוץ ניר עוז היה אחד היישובים שספגו את המכה הקשה ביותר בטבח השבעה באוקטובר. מחבלי חמאס פשטו על הקיבוץ, רצחו תושבים וחטפו עשרות נפשות לרצועת עזה.

צה"ל ושב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, ולא יאפשרו להם לפגוע בכוחות הביטחון ובאזרחי מדינת ישראל.