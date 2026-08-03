ברקע השקת הקמפיין של מפלגת נעם לישראל, נרשמה ברשם המפלגות מפלגה חדשה תחת השם 'מרימים את הדגל למען עם ישראל תורת ישראל וארץ ישראל'. המהלך מעורר תהיות בזירה הפוליטית, במיוחד נוכח הזיקה המובהקת של המייסדים לעולמו של הרב צבי טאו, מנהיגה הרוחני של מפלגת נעם ונשיא ישיבת הר המור.
בין מייסדי המפלגה החדשה נמנים יאיר אוריאל, לשעבר דובר מפלגת נעם וכיום עורך אתר עולם קטן, יונתן פולק בוגר ישיבת מצפה רמון, אופק פנסטר ממצפה רמון, נהוראי שבתאי ממצפה רמון, אריאל שילה מבית אל בוגר ישיבת הר המור, ובנימין גרינברג בוגר ישיבת הר המור. עוד ברשימה - דניאל טובולוסקי מחשמונאים, ירדן גוטרמן מפדואל, הראל גנבר מכפר הרא"ה ונהוראי איפרגן מבאר שבע - כולם בוגרי ישיבת מצפה רמון.
כתובת המפלגה החדשה נמצאת בביתו של דוד בולביק במצפה רמון. מבדיקה עולה כי חלק מהמייסדים היו בעבר פעילים במפלגת נעם, ומרביתם מזוהים באופן מובהק כבוגרי ישיבות הר המור ומצפה רמון, הנתונות תחת הנהגתו הרוחנית של הרב טאו.
בשלב זה לא נמסר אם המפלגה החדשה מתכוונת להתמודד באופן עצמאי בבחירות הקרובות, לשמש מסגרת לחיבור פוליטי עם גורמים נוספים, או לפעול בדרך אחרת לקראת הבחירות לכנסת ה-26.
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