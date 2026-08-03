הרב צבי ישראל טאו ( צילום: נועם רבקין פנטון/Flash90 )

ברקע השקת הקמפיין של מפלגת נעם לישראל, נרשמה ברשם המפלגות מפלגה חדשה תחת השם 'מרימים את הדגל למען עם ישראל תורת ישראל וארץ ישראל'. המהלך מעורר תהיות בזירה הפוליטית, במיוחד נוכח הזיקה המובהקת של המייסדים לעולמו של הרב צבי טאו, מנהיגה הרוחני של מפלגת נעם ונשיא ישיבת הר המור.