הקלטה מכנס פומבי שהתפרסמה הבוקר (יום רביעי) חושפת את מה שרבים טוענים זה מכבר: נושא גיוס החרדים משמש כלי פוליטי בידי השמאל, ללא כל כוונה מעשית ליישמו. יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, נשמע בהקלטה מודה בפה מלא כי "אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים".

בדברים שנשמעים כהודאה גלויה בצביעות הקמפיין נגד החרדים, מסביר גולן בפירוט מדוע הצבא לא מעוניין בכלל בגיוס המוני של בני התורה. "אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר גם אם יהיה חוק משגע עוד שעה", הוא אומר בהקלטה. "ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר".

"לא נרצה ציבור חסר השכלה"

גולן ממשיך ומפרט את הסיבות המעשיות מדוע הצבא אינו מעוניין בגיוס החרדים. "כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים", הוא מסביר. "בקיצור, זה דבר לא מעשי".

גדוד צבר: 18 לוחמים הודחו מלחימה בעקבות עריקה המונית אליהו לוי | 04.08.26

בהמשך דבריו, יו"ר הדמוקרטים חושף את הגישה האמיתית כלפי הציבור החרדי: "אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. זה לא עובד ככה". דברים אלו עומדים בסתירה גמורה לקמפיין הציבורי שמנהלת מפלגתו נגד החרדים.

גולן מדגיש כי גיוס חרדים, בדומה לגיוס ערבים ונשים חרדיות, הוא "תהליך" ולא משהו שניתן ליישם באופן מיידי. לדבריו, "אם באמת אנחנו אומרים העיקרון המכונן הוא שכל נער ונערה בגיל 18-19 נותנים לפחות שנה למדינה, אתה צריך לארגן מחדש את כל המערכת".

הצבא לא יגדל בהתאם למחזורי הגיוס

בסיום דבריו, גולן מוסיף נתון מעניין נוסף: "דרך אגב, מחזורי הגיוס הולכים וגדלים בכל שנה. הצבא לא יגדל בהתאם לגודל מחזורי הגיוס. זה דבר לא סביר". קביעה זו מחזקת את הטענה כי אין למערכת הביטחון צורך אמיתי בגיוס כל החרדים, וכי הנושא משמש בעיקר ככלי פוליטי.

ההקלטה מצטרפת לשורה של אירועים שחושפים את הפער בין הרטוריקה הציבורית לבין המציאות המעשית בנושא גיוס החרדים. בעוד הקמפיין הציבורי ממשיך להציג את הנושא כמשבר ביטחוני דחוף, דבריו של גולן חושפים כי גם בקרב ראשי השמאל קיימת הבנה שמדובר בעיקר בכלי פוליטי.