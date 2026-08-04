בפרשה חריגה שהותרה לפרסום, הוגש כתב אישום נגד יעקב פרל, חסיד מחצר סאטמאר שהגיע מארצות הברית לישראל, בחשד שביצע פעולות ריגול עבור המודיעין האיראני. על פי כתב האישום, פרל ביצע משימות מודיעיניות חמורות במהלך תקופת המלחמה, כשבמרכזן תיעוד מפורט של ביתו של הרמטכ"ל לשעבר רא"ל הרצי הלוי וחשיפת פרטי האבטחה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פעולותיו אלו קיבל פרל תשלומים כספיים.

על פי הפרסום בחדשות 12, פרל החל לפעול עבור גורמי מודיעין איראניים לאחר הגיעו לארץ. מפעיל איראני יצר עמו קשר והחל להטיל עליו משימות שונות באמצעות התכתבות. "סוף סוף אתה כאן ועכשיו אפשר להתחיל להתקדם באמת לפני שבת", נכתב באחת ההודעות שהועברו אליו מהמפעיל.

המשימה הראשונה שהוטלה על פרל הייתה איתור מקום מגוריו של הרמטכ"ל לשעבר, רא"ל הרצי הלוי. לאחר שקיבל הנחיות מפורטות מהמפעיל האיראני, פרל יצא לתעד את האזור ואת הרחובות הסמוכים, ובהמשך הגיע עד לכניסה לביתו של הלוי ותיעד אותה.

בשלב הבא ביקש המפעיל האיראני מפרל לעבור דירה ולהתגורר בסמיכות לביתו של הלוי. המפעיל סיפק לו מפה מדויקת של האזור וכתב: "המטרה העיקרית שלנו היא למצוא בית באזור הירוק. האנשים שם דתיים יותר לא תהיה לך בעיה להשתלב. אשלח לך היום 1,200 דולר. 1,000 דולר הם התשלום על השלמת שתי המשימות האחרונות והיתר מיועדים להוצאות בהמשך".

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משימה נוספת שקיבל פרל הייתה תיעוד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פי הפרסום, המרגל סיפק למפעילו תיעוד מפורט הכולל צילומים של השר מקרוב, לצד מידע מפורט על סידורי האבטחה שלו.

חוקרי להב 433 והשב"כ עצרו את פרל, שבחקירתו הודה כי קיבל כ-15,000 דולר תמורת ביצוע המשימות. על פי הדיווח, פרל לא הביע חרטה על מעשיו במהלך החקירה.

גורמי ביטחון מזהירים מפני ניסיונות מתמשכים של גורמי אויב, ובראשם איראן, ליצור קשר עם אזרחים ישראלים ולגייס אותם למשימות ריגול. הם קוראים לציבור לדווח לרשויות הביטחון על כל פנייה חשודה.