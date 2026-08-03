הפרשן יעקב ברדוגו פרסם ביום שני ביקורת חריפה בעקבות דיווח שפורסם ב'הארץ' על ידי יוסי ורטר, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לשר האוצר לשעבר משה כחלון שריון ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.

בפתיחת תוכניתו ברדיו גלי ישראל, הצהיר ברדוגו כי "אם כחלון ישוריין בליכוד - זו התאבדות פוליטית". הפרשן פירט את הטעמים לעמדתו החדה ואמר: "למה? כי משה כחלון חתום על הקמת התאגיד, על תוכנית תר"ש גדעון של גדי איזנקוט, שפירקה את הצבא, חתום על אי-הרפורמה המשפטית במסגרת המהלכים שלו עם אהרן ברק".

ברדוגו המשיך והוסיף: "משה כחלון הוא הדיפ סטייט של הדיפ סטייט. אם ראש הממשלה יחליט להביא אותו, בעיניי מדובר בפשיטת רגל של כל מה שנלחמנו עליו בארבע השנים האחרונות".

יוזכר כי הדיווח על שיריון אפשרי לכחלון מתפרסם לאחר שוועדת החוקה של הליכוד אישרה בתחילת השבוע את מתווה הפריימריז החדש במפלגה. המתווה מעניק לראש הממשלה נתניהו שמונה מקומות שריון ברשימת המפלגה לכנסת. האישור התקבל בעקבות דיון סוער שכלל עימות בין ראש הממשלה לבין חבר הכנסת דוד ביטן.

כחלון הורשע לפני כחודשיים בעבירת דיווח על פי חוק ניירות ערך, לאחר שהודה בעבירה שבוצעה בתקופת כהונתו כיו"ר החברה הציבורית "יונט קרדיט". בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עליו מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים, והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך שנה וחצי.

על פי כתב האישום, כחלון קיבל מידע כבר בראשית שנת 2022 על אי-סדרים כספיים מהותיים בסניף החברה בנצרת, אולם לא פעל להעביר את המידע המלא לדירקטוריון החברה ולציבור כפי שחובתו על פי דין. רק לאחר כחמישה חודשים הוצגו הממצאים בפני הדירקטוריון והחברה פרסמה דיווח לציבור.