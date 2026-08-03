אסון מזעזע התרחש היום, יום שני, בשטח פתוח בסמוך ליישוב נווה ארז, כאשר בחור חרדי כבן 21 נפטר לאחר שהטרקטורון שבו נסע התהפך. שני בחורים, האחד מביתר עילית והשני מבני ברק, נסעו יחדיו בטרקטורון כשהרכב התהפך בנסיבות שעדיין לא התבררו במלואן.

הנפטר ז"ל, בן ה-21, נמצא כשהוא סובל מפציעות קשות בראשו, ללא דופק וללא נשימה. צוותי איחוד הצלה ומגן דוד אדום שהוגדרו למקום החלו מיד בפעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את פטירתו במקום.

תמי מישרים וחווה כהן, חובשות מאיחוד הצלה שהגיעו ראשונות לזירה, מסרו: "כשהגענו למקום רוכב הטרקטורון היה ללא דופק וללא נשימה וסבל מפציעות קשות בראשו. ביצענו בו פעולות החייאה, אך למרבה הצער בתום מאמצי ההחייאה מותו נקבע בזירה".

פראמדיק נדב טייב וחובש אוריה זגמן ממגן דוד אדום תיארו: "כשהגענו למקום התאונה הבחנו בצעיר בן 21 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתהפך עם הטרקטורון. לאחר בדיקות רפואיות, נאלצנו לקבוע את מותו במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לנוסע נוסף מהטרקטרון, צעיר שהיה בהכרה מלאה וסבל מחבלות קלות בגפיים. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל."

חברו של הנפטר ז"ל, שנסע עמו בטרקטורון, נפצע באורח קל וקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה. לאחר מכן פונה לבית חולים להמשך בירור ומעקב רפואי.

האסון הקשה מצטרף לשורת תאונות קשות שאירעו בימי בין הזמנים האחרונים. מוקדם יותר היום נודע על טביעתו למוות של פעוט חרדי, ולפני מספר ימים טבע בחור בן 16 בבריכה ופונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים, והציבור נקרא להתפלל עבורו.