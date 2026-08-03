( צילום: דוברות מד"א )

אירוע קשה התרחש היום (יום ב') אחר הצהריים במועצה האזורית מטה יהודה, כאשר ילד קטן כבן שנתיים נמצא ללא הכרה בתוך בריכה פרטית בבית מגורים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום החלו מיד בפעולות החייאה מורכבות, כאשר מצבו של הפעוט מוגדר כקריטי ביותר.