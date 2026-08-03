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אירוע קשה במטה יהודה

לאחר שטבע בבריכה פרטית: פעוט כבן שנתיים בסכנת חיים

צוותי מד"א ואיחוד הצלה מבצעים פעולות החייאה מתקדמות בילד שנמצא ללא הכרה בבריכה ביתית במועצה האזורית מטה יהודה • מצבו הוגדר כקריטי ביותר

(צילום: דוברות מד"א )

אירוע קשה התרחש היום (יום ב') אחר הצהריים במועצה האזורית מטה יהודה, כאשר ילד קטן כבן שנתיים נמצא ללא הכרה בתוך בריכה פרטית בבית מגורים. צוותי שהוזעקו למקום החלו מיד בפעולות החייאה מורכבות, כאשר מצבו של הפעוט מוגדר כקריטי ביותר.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד החירום 101 של מד"א במרחב ירושלים בשעה 17:12, הילד נמצא צף במים לאחר שככל הנראה נכנס לבריכה הפרטית ללא השגחה. כוחות ההצלה שהגיעו במהירות מצאו את הקטן במצב אנוש, כשהוא ללא דופק וללא נשימה.

דוברות איחוד הצלה במחוז ירושלים מסרה: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה מבצעים בדקות אלו פעולות החייאה בתינוק כבן שנתיים שנמסר כי טבע בבריכה בצימר בשדות מיכה. תעודכנו בהמשך."

פרמדיקים וחובשים של מגן דוד אדום החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב חיצוניים, הנשמה וטיפול רפואי דחוף. הצוותים הרפואיים ממשיכים במאמצים האינטנסיביים בניסיון להציל את חייו של הפעוט, כאשר מצבו נותר קריטי ביותר.

איחוד הצלהמד"אטביעהמטה יהודה

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