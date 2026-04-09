קהל רב ליווה למנוחת עולמים את הלוחם עוז דניאל הי"ד, שהוחזר מעזה השבוע | האבא פנה לרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי שנכח במקום | האימא הקריאה הספד אישי מרגש: "מהרגע שנחטפת, היו לי שיחות רבות עם בורא עולם. היום אני מבינה היטב שאני לא מבינה כלום" (בארץ)
חודשים בודדים לאחר התפצצות הפרשה והדלפת הסרטון, דיון דחוף התכנס בקרייה בנוכחות שר הביטחון, הרמטכ"ל, וסגנה של הפצ"רית | גלנט: "ההדלפה יוצרת מציאות שכל מי שעוסק בדבר הזה מוכתם, הציבור מכוון את האש לפרקליטות" | סגן הפצ"רית: "יש פה תהליך מפוקח, זה לא נעשה במחשכים" (חדשות)
שנה לאחר חיסולו הדרמטי של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, בפעולה משולבת של המוסד וחיל האוויר, נחשפים הפרטים המלאים של המבצע הנועז | במרכז הסיפור עומדים סוכני מוסד שהתגנבו ללב ביירות במהלך הפצצות כבדות, במטרה לשתול מכשור טכנולוגי פורץ דרך שאפשר את חיסולו המדויק של נסראללה ועשרות בכירים נוספים בבונקר תת-קרקעי סודי (ביטחון, מדיני)
חצי שנה לאחר הקמת ועדת בדיקה שתבחן מחדש את תחקירי צה"ל על מחדלי הטבח בשמחת תורה, מסקנות הוועדה שהודלפו הערב כוללות ביקורת חריפה על התחקור הפנימי בצה"ל ומעלה "שאלות כבדות" לגבי האופן שבו הצבא מנהל תחקירים ומהלכים מבצעיים (צבא)
ראש המטה הכללי של צה"ל בזמן טבח השבעה לאוקטובר, מסר את גרסתו לטבח הקשה בפני תושבים בעוטף עזה | "בדיעבד היה אפשרות לעשות יותר טוב, אבל לא הייתה לנו את הזכות לנהל דיון אם זה מלחמה או תרגיל, כפי שהיה לפני מלחמת יום הכיפורים" (צבא)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן וצוותו פנו בימים האחרונים לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון לשעבר גלנט, לרמטכ"לים לשעבר הרצי הלוי ואביב כוכבי, לראש השב"כ לשעבר רונן בר ולבכירים נוספים, כדי לקבוע פגישות במסגרת הביקורות על כשלי הטבח בשמחת תורה | אנגלמן מסר כי "כולם מחויבים לשתף פעולה. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו" (בארץ)
שר הביטחון ישראל כץ בדק לפני מספר חודשים את האופציה להדיח מתפקידה את האלופה יפעת תומר-ירושלמי | על פי הדיווח - שר הביטחון התכוון לבצע את המהלך עוד בתקופת כהונתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, אך דחה את האופציה לבצע את הפיטורים, בשל חוות דעת משפטית שקיבל (צבא)
בשיחות דרמטיות של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי עם הוריהם ובני משפחותיהם של לוחמים שנפלו במוצב כיסופים, הוא הודה כי נעשו דברים שהובילו לטעויות ויכלו להתנהל אחרת | על פתיחת המלחמה אמר הלוי לאב שכול כי "לא התקבלה שום התראה על מתקפה משמעותית מהשב"כ" (חדשות, צבא וביטחון)
הרמטכ"ל זמיר החליט כי צה"ל לא יתנגד לחלק באופן פעיל את הסיוע ההומניטרי לעזתים, אם הדרג המדיני יבקש זאת | הדבר יאפשר אבטחה על המשאיות וימנע מחמאס לבזוז אותן | מדובר בשינוי עמדה היות והרצי הלוי ושר הביטחון לשעבר מנעו זאת (צבא וביטחון)
לאחר הפרסום אמש בו נחשף כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיבל מידע ביטחוני מבכירים במערכת הביטחון, הערב נחשפים פרטים נוספים | על פי הפרסום, סמוטריץ' היה בקשר עם מספר קצינים, אך הרמטכ"ל הלוי, לא חקר את ההדלפות לשר (חדשות)
הרמטכ"ל הנכנס, אייל זמיר, אמנם משדר מנהיגות ויכולת טובה של הבנת המציאות הביטחונית המורכבת אך לצד זאת הציפיות ממנו גבוהות מהרגיל | באופן רשמי ישראל נמצאת במלחמה במספר חזיתות והמבחן המרכזי יהיה בשיקום וביצור יכולות התקיפה של חיל האוויר הרחק מקווי הגבול של מדינת ישראל (חדשות, צבא וביטחון)
בבסיס הקריה בתל אביב נערך טקס חילופי הרמטכ"ל והענקת דרגת רב-אלוף לרמטכ"ל הנכנס, אייל זמיר |נתניהו לרמטכ"ל הנכנס: "עת הזמיר הגיע" | הרמטכ"ל היוצא קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית | השר כ"ץ לרמטכ"ל הנכנס: "התקרה של הרצי היא הרצפה שלך" | (צבא)
כשנה וחצי לאחר הטבח הנורא בשבעה לאוקטובר, הרמטכ"ל הרצי הלוי, ומפקד פיקוד הדרום ירון פינקלמן, חזרו אחורה ליום הטבח הנורא, ושוחחו עם ראשי הרשויות בדרום | הלוי: "כשלנו במתן הגנה על אזרחי ישראל" | פינקלמן: "המודיעין פשוט לא היה קיים" (צבא)
הרמטכ"ל הפורש, הרצי הלוי, הטיח האשמות בקצין המודיעין של ראש הממשלה, שלדבריו לא העביר את ההודעה למזכיר הצבאי של נתניהו בליל מתקפת השבעה באוקטובר, למרות סימנים מעידים | לשכת ראש הממשלה: "חבל שהרמטכ"ל מעביר את ההאשמה לפקודיו" (חדשות, צבא וביטחון)