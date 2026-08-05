אסון נמנע הבוקר (יום רביעי) באזור עירון שבצפון הארץ, לאחר שפעוט נותר כלוא בתוך מכונית סגורה בחום כבד. שוטרי תחנת עירון הוזעקו למקום בעקבות דיווח, וכשהגיעו לזירה מצאו את הילד במצב מצוקה. השוטרים זיהו מיד את הסכנה - הפעוט היה בעל פנים אדומות וניכר שהוא נמצא במצב של סכנת חיים ממשית. הכוחות פעלו ללא דיחוי, ניפצו את אחד מחלונות הרכב והוציאו את הילד בשלום.

לאחר שחולץ, הועבר הפעוט לבדיקה רפואית במקום, ולשמחה נמצא שמצבו טוב. המקרה מצטרף לשורה ארוכה של אירועים דומים המתרחשים במיוחד בעונת הקיץ, כאשר הטמפרטורה בתוך רכב נעול עולה במהירות רבה לרמות מסוכנות ביותר.

כידוע, כאשר רכב נעול וסגור, הטמפרטורה בתוכו מטפסת במהירות רבה - עשרות מעלות מעבר לטמפרטורה שבחוץ. מחקרים מראים שתוך זמן קצר הטמפרטורה בפנים יכולה להגיע לחמישים, שישים ואף למעלה ממאה מעלות צלזיוס, בהתאם לתנאי החוץ ולעוצמת קרינת השמש. לוח המחוונים, המושבים ושאר המשטחים ברכב סופגים את קרינת השמש ומעבירים את החום לחלל הסגור, בעוד האוויר החם אינו יכול להתפזר החוצה.

משטרת ישראל פונה בקריאה דחופה להורים ולנהגים

משטרת ישראל חוזרת ומפנה קריאה לכלל ההורים והנהגים להקפיד על ערנות מלאה, לוודא בסיום כל נסיעה שהרכב ריק מכל נוסע, ולא להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה - אפילו לא לרגע קצר.

ארגוני בטיחות קוראים זה מכבר להורים ליישם אמצעי מניעה שונים, כגון הנחת חפץ אישי במושב האחורי, ספירת הילדים בעת ההגעה ליעד, או התקנת מערכות אזעקה מיוחדות במושבי הבטיחות. כחלק מהמאמצים למניעת התופעה, מכבי שירותי בריאות מפרסמת הנחיות מצילות חיים שחשוב לכל הורה לילד מתחת לגיל שלוש לאמץ.

בין ההנחיות: לוודא בכל יציאה מהרכב שהוא אכן ריק מנוסעים, להימנע משיחות בטלפון הנייד בזמן הנסיעה, להשאיר חפצים אישיים כמו תיק או ארנק במושב האחורי, ולתכנן את הנסיעה מראש - כולל תזכורת קבועה לפני תחילת הנסיעה ושיחת טלפון קבועה לבן הזוג בעת ההגעה ליעד.