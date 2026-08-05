נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר אמש (ג'-ד') אזהרה חריפה לממשל האיראני: מצר הורמוז חייב להיפתח בזמן הקרוב, אחרת תמצא הרפובליקה האסלאמית את עצמה מול תקיפה צבאית אמריקנית בעוצמה חסרת תקדים. בריאיון שהעניק לרשת "פוקס ניוז", הבהיר הנשיא כי למרות שמתקיימים מגעים בין וושינגטון לטהרן, הזמן אוזל במהירות.

"המצר ייפתח מאוד בקרוב, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד - ואז המצר ייפתח", הצהיר טראמפ בנחרצות. הנשיא הוסיף והתחייב: "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי".

טראמפ גילה פרטים על התרחשויות מאחורי הקלעים וטען כי ארצות הברית הייתה בשלבי הכנה מתקדמים למתקפה צבאית נרחבת. "עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה", אמר הנשיא. "ואז הם התקשרו אליי וביקשו בנימוס: 'בבקשה, אפשר לדבר? אפשר לדבר?'. הם לא רצו מתקפה, ואני אמרתי: 'כן, אפשר לדבר. בואו נסגור את זה. בואו נשים לזה סוף סוף קץ'".

דברי הנשיא האמריקני נאמרו על רקע דיווחים על התקדמות במגעים שמתקיימים בין איראן לעומאן בנושא פתיחת המצר. ערוץ אל-ערביה הסעודי מסר כי הודעה רשמית על פתיחת מצר הורמוז עשויה להתפרסם תוך שעות או ימים בודדים, מה שמעיד על אפשרות לפריצת דרך במשבר.

הנשיא האמריקני לא חסך ביקורת כלפי קודמיו בבית הלבן והדגיש את חשיבות הצעד. "נשיאים אחרים היו צריכים לעשות את זה כבר לפני 50 שנה", אמר טראמפ. "נשיאים אחרים או מדינות אחרות היו צריכים להיות מסוגלים לעשות את זה. ואני עשיתי משהו שהייתי חייב לעשות, כי אם היה להם נשק גרעיני, העולם כולו היה נראה אחרת לחלוטין".

כאשר נשאל מתי יחליט שהגיע הזמן לפעולה צבאית נגד איראן, השיב טראמפ בתמציתיות: "יש לי המון זמן".