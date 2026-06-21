"צבט אותו חזק": מורה בבני ברק הכה תלמידים - וחזר ללמד כרגיל

סערה פרצה השבוע בבני ברק לאחר שהתברר כי מורה בתלמוד תורה בעיר הכה שני תלמידים הלומדים בכיתה ה', אך למרות חומרת המעשה הושעה למשך יום אחד בלבד ושב ללמד כרגיל. האירוע עורר תגובות חריפות בקרב הורי התלמידים, שחלקם מביעים חשש מהמשך העסקתו של המורה במוסד.

על פי הדיווח, המורה הסביר בשיחת הבירור עם הנהלת המוסד כי פעל לאחר שהתלמידים "התחצפו" אליו, וכי סבר שיש צורך "ללמד אותם". בעקבות האירוע נערכה לו שיחת בירור עם הנהלת תלמוד התורה, שבסיומה הוחלט להשעותו למשך יום אחד בלבד ולאפשר לו לשוב לעבודתו.

"צבט קצת חזק, סובב את היד"

אמא של אחד הילדים שנפגעו תיארה בשיחה עם 'בבלי' את הפגיעה שספג בנה. "הילד אמר לי שצבט אותו, צבט קצת חזק קצת סובב את היד אז זה נהיה.. יכול להיות שהוא (המורה) היה עצבני קצת", סיפרה האם, תוך שהיא מנסה להבין את המקרה.

למרות החשש, האם החליטה לשלוח את בנה בחזרה לכיתה. "המנהל דיבר איתו אבל שלחתי אותו לכיתה, מה אני אשאיר אותו בבית? פחדתי קצת אבל דיברתי עם המנהל, ומקווה שיטפלו בזה", אמרה.

המנהל: "זה לא יחזור"

מנהל תלמוד התורה מסר בתגובה לידיעה כי הבהיר למורה שמדובר בהתנהגות שאינה מקובלת וכי מקרים דומים לא יישנו בעתיד. "זה לא יחזור. הבנתי שזה באמת מעשה חריג שלא ייעשה אצלנו, השעיתי אותו ליום אחד. הוא ניסה להצדיק את עצמו, אבל אמרתי שיש גבול לכל דבר. הוא לא חשב שזה יביא לכזו חומרה", אמר המנהל.

עם זאת, המנהל ציין כי הוא שוקל האם להמשיך את העסקתו של המורה בשנת הלימודים הבאה. "אני אסתדר איתו שלא ימשיך", אמר, בהתייחס לאפשרות שלא ימשיך ללמד במוסד בעתיד.