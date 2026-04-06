מערכת החינוך נערכת לשינוי: בימים חמישי ושישי הקרובים תמשך הלמידה המקוונת בהתאם להנחיות פיקוד העורף. על פי משרד החינוך, נבחן מתווה חזרה מדורג החל מיום ראשון, שישלב למידה פיזית של עד 50% מהתלמידים (בארץ)
עולם התורה והחינוך בהיערכות מיוחדת לאור המצב הביטחוני, מרנן ורבנן גדולי הדור העבירו בשעות האחרונות הוראות מפורטות למנהלי המוסדות והישיבות על המשך סדרי הלימוד בצל המצב • הגר"ד לנדו: "אין להקל ראש בבטיחות" • הגרמ"ה הירש: "רק במבני קבע" • הגר"ע אויערבאך: "ללמוד כרגיל במוסדות הבנים ללא מסיבות פורים" • (חרדים)
יאיר לפיד הודיע בפתח ישיבת הסיעה בכנסת על עתירה של מפלגתו לבג"ץ נגד העברת מיליארד שקל למוסדות חרדיים | הוא הסית נגד המגזר וטען: "יותר ממיליארד שקל נגנבים מאנשים עובדים, משרתים, משלמי המיסים - ומועברים באישון לילה לאנשים שלא משרתים, לא עובדים ולא משלמים מיסים" (פוליטי, חרדים)
יו"ר ועדת הכספים, סגן ומ"מ רה"ע צביקה כהן העביר את תקציב הפיתוח תקב"ר לשנת 2026 כאשר חלק הארי של התקציב מופנה לפתרונות תחבורה ולבינוי מאסיבי של כיתות לימוד | בשורה גם למוסדות החינוך: עשרות מיליונים הוקצו למבני דת ולשיפוצי עומק במוסדות (חדשות)