אירוע בבני ברק

ילד בן 4 נפל מגובה במוסד חינוכי ברחוב סוקולוב בבני ברק

הילד מעד במהלך ריצה במוסד חינוכי ברחוב סוקולוב • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה | פונה לשניידר עם חבלה בראש (חדשות חרדים)

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו היום (שישי) למוסד חינוכי ברחוב סוקולוב ב, בעקבות דיווח על ילד שנפל מגובה. הילד, בן 4, מעד במהלך ריצה במוסד החינוכי ונחבל בראשו.

שלמה קצין, איציק ברזילי ומאיר חשין, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, מסרו: "נמסר לנו כי הוא מעד במהלך ריצה כמשובת נעורים. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר כשהוא סובל מחבלה בראשו - מצבו בשלב זה מוגדר בינוני".

הילד פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים לילדים שניידר לקבלת טיפול רפואי מתקדם. על פי הדיווח, מצבו מוגדר בינוני והוא בהכרה מלאה.

חובש איחוד הצלה בזירה (צילום: איחוד הצלה)

אירועי נפילה במוסדות חינוכיים מהווים תזכורת לחשיבות הפיקוח והבטיחות בסביבה החינוכית, במיוחד בשעות ההפסקות ובמעברים בין הכיתות. בתקופה האחרונה נרשמה עלייה במספר אירועי נפילה של ילדים במוסדות חינוך ברחבי הארץ.

