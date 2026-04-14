ילד בן 4 נפל מגובה במוסד חינוכי ברחוב סוקולוב בבני ברק

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו היום (שישי) למוסד חינוכי ברחוב סוקולוב בבני ברק, בעקבות דיווח על ילד שנפל מגובה. הילד, בן 4, מעד במהלך ריצה במוסד החינוכי ונחבל בראשו.

שלמה קצין, איציק ברזילי ומאיר חשין, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, מסרו: "נמסר לנו כי הוא מעד במהלך ריצה כמשובת נעורים. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר כשהוא סובל מחבלה בראשו - מצבו בשלב זה מוגדר בינוני".

והוא בהכרה מלאה.