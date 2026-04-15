בבלי
אירוע בגן ילדים

פעוט נפצע בנפילה מכסא בגן ילדים בבני ברק

הפעוט בן שנה וחצי נחבל בראשו בעת שהותו בגן ילדים • כוננים וחובשים העניקו טיפול רפואי מציל חיים | פונה לשיבא תל השומר (חדשות חרדים)

כוחות ההצלה הוזעקו היום (ראשון) לגן ילדים ב, בעקבות דיווח על פעוט שנחבל. הפעוט, בן שנה וחצי, נפל מכסא במהלך שהותו במוסד החינוכי וסבל מחבלת ראש.

צוותי ארגון הצלה הגיעו במהירות לזירה, יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א. הכוננים החלו מיד בהענקת טיפול רפואי ראשוני לפעוט, שכלל קיבוע וחבישות לאזור הפגיעה.

חובשי הצלה יעקב טהרני וחזקי בלוך, שהגיעו ראשונים למקום, מסרו: "כשהגענו למקום, מצאנו פעוט בן שנה וחצי, כשהוא סובל מחבלת ראש, לאחר שנפל מכסא". לדבריהם, הם העניקו לו טיפול רפואי ראשוני יחד עם צוותי מד"א, והפעוט פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שיבא בתל השומר.

אירועי במוסדות חינוכיים מהווים תזכורת לחשיבות הפיקוח והבטיחות בסביבה החינוכית. בתקופה האחרונה נרשמה עלייה במספר אירועי נפילה של ילדים במוסדות חינוך ברחבי הארץ, כאשר רק לפני מספר ימים נפצע ילד בן 4 בנפילה במוסד חינוכי ברחוב סוקולוב בבני ברק.

מצבו של הפעוט מוגדר בשלב זה כבינוני, והוא מקבל טיפול רפואי מתקדם בבית החולים. משפחתו נמצאת לצדו ומתפללת לרפואתו השלמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר