פעוט נפצע בנפילה מכסא בגן ילדים בבני ברק

כוחות ההצלה הוזעקו היום (ראשון) לגן ילדים בבני ברק, בעקבות דיווח על פעוט שנחבל. הפעוט, בן שנה וחצי, נפל מכסא במהלך שהותו במוסד החינוכי וסבל מחבלת ראש.

צוותי ארגון הצלה הגיעו במהירות לזירה, יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א. הכוננים החלו מיד בהענקת טיפול רפואי ראשוני לפעוט, שכלל קיבוע וחבישות לאזור הפגיעה.

חובשי הצלה יעקב טהרני וחזקי בלוך, שהגיעו ראשונים למקום, מסרו: "כשהגענו למקום, מצאנו פעוט בן שנה וחצי, כשהוא סובל מחבלת ראש, לאחר שנפל מכסא". לדבריהם, הם העניקו לו טיפול רפואי ראשוני יחד עם צוותי מד"א, והפעוט פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שיבא בתל השומר.

אירועי נפילה במוסדות חינוכיים מהווים תזכורת לחשיבות הפיקוח והבטיחות בסביבה החינוכית. בתקופה האחרונה נרשמה עלייה במספר אירועי נפילה של ילדים במוסדות חינוך ברחבי הארץ, כאשר רק לפני מספר ימים נפצע ילד בן 4 בנפילה במוסד חינוכי ברחוב סוקולוב בבני ברק.

מצבו של הפעוט מוגדר בשלב זה כבינוני, והוא מקבל טיפול רפואי מתקדם בבית החולים. משפחתו נמצאת לצדו ומתפללת לרפואתו השלמה.