ילד בן 11 נפצע בראשו בנפילה מגובה במוסד חינוכי בבני ברק

הילד נפל בגרם מדרגות במוסד חינוכי ונחבל בראשו • צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני | פונה לבית החולים שניידר כשהוא במצב בינוני (חדשות חרדים)

זירת נפילה בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו היום (ראשון) למוסד חינוכי ב, לאחר שנמסר על ילד שנפל מגובה

. הילד, בן 11, נפל בגרם מדרגות במוסד החינוכי ונחבל בראשו, כפי שדיווחו חבריו שהיו עמו במקום.

מיילך הניג ואלי קרויזר, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, מסרו: "מדובר בילד שלדברי חבריו נפל בגרם מדרגות במוסד חינוכי ובעקבות כך נחבל בראשו. הענקנו לו סיוע רפואי ולאחר מכן הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שניידר".

על פי הדיווח, מצבו של הילד בשלב זה מוגדר בינוני. הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים לילדים שניידר לקבלת טיפול רפואי מתקדם.

אירועי נפילה במוסדות חינוכיים מהווים תזכורת לחשיבות הפיקוח והבטיחות בסביבה החינוכית, במיוחד בשעות ההפסקות ובמעברים בין הכיתות. עדכונים נוספים יימסרו בהמשך.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
