שעות לאחר נפילתו של הבחור יהודה כהן ז"ל מבית שמש, בבית החולים הודיעו כי הרופאים נאלצו למרבה הצער והיגון לקבוע את מותו | הבחור בן ה-15, נפל מקומה 15 ופונה לבית החולים כשהוא מוגדר על ידי כונני החירום במצב אנוש (חדשות חרדים)
מאז צאת השבת, שישה מקרים של נפילות ופציעות במהלך בניית סוכה | בביתר עילית ילד בן 9 נפל מגובה ונפצע באורח קשה, הוא פונה מחוסר הכרה לבית החולים | ברמת גן, בן 21 נפל מגובה במהלך בניית הסוכה ונפצע בינוני (חדשות)
אב ובנו מישראל נהרגו בהרי האלפים באזור טירול, בן נוסף שהיה איתם בטרק, לא נפגע | האב החליק על האדמה הרטובה בטרק סטובאי. בנו, כנראה ניסה לתפוס אותו ובשלב זה שניהם נפלו מגובה רב של מאות מטרים אל מותם (בעולם)
כשהדחיפות של בטיחות בבנייה פוגשת את המציאות הקשה – ארבע תאונות ביממה אחת מזכירות שהמחיר של הזנחה הוא חיי אדם. המוסד לבטיחות ולגהות מתריע: הקפדה על תקנות היא לא בגדר המלצה – היא הגנה הכרחית על חיים (בטיחות)