טרגדיה קשה התרחשה הערב (שני) באשקלון, כאשר ילד בן 12 נפטר לאחר שנפל מגובה רב בבניין מגורים בעיר. הילד פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי, אך לאחר שעה קלה נקבע מותו.

במוקדי החירום התקבלה קריאה על ילד שנפל מגובה באשקלון. צוותי החירום שהוזעקו למקום מצאו את הילד במצב קשה ביותר, והחלו מיידית בפעולות החייאה.

פרמדיק מד"א דביר מלול, שהגיע לזירה, מסר: "ראינו את הילד שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לילד טיפול רפואי מתקדם ופינו אותו לבית החולים ברזילי במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, כעבור שעה קלה נקבע מותו של הנער בבית החולים.

המשטרה פתחה בחקירה

דוברות המשטרה מסרה כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על קטין שנפל מגובה בבניין מגורים בעיר אשקלון. כוחות משטרה וצוותי רפואה הגיעו למקום, והקטין פונה לבית החולים במצב קשה, שם נקבע מותו.

שוטרי תחנת אשקלון פתחו בחקירת נסיבות האירוע. בשלב זה נבדקות הנסיבות המדויקות שהובילו לנפילה הקטלנית.