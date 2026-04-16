ילדה בת 4 אכלה רעל עכברים בגן ילדים בבני ברק

אירוע מדאיג התרחש היום (חמישי) בגן ילדים בבני ברק, כאשר ילדה בת 4 אכלה בטעות רעל עכברים. צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו במהירות למקום והחלו בהענקת טיפול רפואי לילדה.

על פי הדיווח הראשוני, הילדה נחשפה לחומר הרעלה במהלך שהותה במוסד החינוכי. חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה מסרו כי הם העניקו לה סיוע רפואי מיידי, כאשר מצבה בשלב זה מוגדר כקל.

האירוע מצטרף לשורה של אירועים במוסדות חינוכיים בבני ברק בתקופה האחרונה. לפני מספר ימים נפצע ילד בן 4 בנפילה במוסד חינוכי ברחוב סוקולוב, וכן פעוט בן שנה וחצי נחבל בראשו לאחר נפילה מכסא בגן ילדים אחר בעיר.

יצוין כי אירועי חשיפה לחומרים מסוכנים במוסדות חינוך מהווים תזכורת לחשיבות הפיקוח והבטיחות בסביבה החינוכית. מומחי בטיחות ממליצים על אחסון נכון של חומרי ניקוי וחומרים מסוכנים במקומות נעולים ומוגנים, הרחק מהישג ידם של ילדים.

הילדה נמצאת תחת השגחה רפואית, ומצבה מוגדר כיציב. משפחתה נמצאת לצדה ומתפללת לרפואתה השלמה.