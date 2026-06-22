תהלוכת הרכבים הארצית אל הכלא הצבאי: שלב חדש במחאה

המחאה החרדית נגד רדיפת לומדי התורה נכנסת לשלב אופרטיבי חדש: לאחר ימים ארוכים של תכנון והתייעצויות, הכריזה הוועדה המארגנת על קיומה של תהלוכת רכבים ארצית שתתקיים ביום רביעי הקרוב ותשים את פעמיה אל עבר מתקן הכליאה הצבאי.

לפי המתווה שגובש, השיירות צפויות לצאת לדרכן בעזרת השם בשעה 16:00 אחר הצהריים ולהסתיים בערך בשעה 20:00. כלי הרכב יתלכדו בנקודות יציאה מרכזיות בערים השונות וינועו במבנה מאורגן אל עבר מתקן הכליאה. מארגני האירוע הבהירו כי מטרת המהלך היא להדהד את מחאתה העמוקה של היהדות החרדית, ולהפגין סולידריות ותמיכה בבחורי הישיבות ובאברכים השוהים מאחורי סורג ובריח בשל סירובם לנטוש את ספסל הלימוד.

גיבוי רוחני רחב והתארגנות לוגיסטית מורכבת

על פי הנמסר, היוזמה זוכה לברכתם המלאה של ראשי הישיבות ורבני הקהילות, המלווים מקרוב את פעילותה של הוועדה המארגנת ומכוונים את צעדיה. חברי הוועדה ציינו כי במהלך הימים האחרונים נסגרה סופית רשימת מוקדי ההתכנסות בריכוזים החרדיים הגדולים בארץ, במטרה לאפשר לקהל הרחב להשתלב במפגן המחאה בקלות וביעילות.

במקביל לקביעת נקודות המפגש, מתנהלת עבודת מטה קדחתנית לניהול הצד הלוגיסטי של המבצע. זו כוללת תכנון מדויק של מסלולי הנסיעה והצירים הראשיים, קביעת סדרי היציאה וחלוקת המכוניות לשיירות משנה, הקמת מערך הכוונה וליווי בשטח, והפצת דפי הנחיות ברורים לנהגים ולנוסעים המשתתפים.

בוועדה מדגישים כי למרות ההיקף הנרחב של האירוע, הדגש המרכזי הוא על שמירת הסדר הציבורי והפגנת קול ברור ונחרץ, מתוך משמעת וארגון מופתי מתחילת הנסיעה ועד סופה. המארגנים קוראים לציבור להגיע בהמוניו ולהשתתף במפגן העוצמה.

מסר בלתי מתפשר של אחדות

המארגנים מעריכים כי התהלוכה תהפוך למפגן עוצמה חסר תקדים שישדר מסר בלתי מתפשר של אחדות, מחאה וגיבוי מוחלט לעצורים. "אנו מתכוננים למעמד היסטורי שיראה לכולם שעולם התורה עומד כחומה בצורה מאחורי בניו", מסרו בוועדה המארגנת.

הפעילות המאורגנת משקפת את ההבנה בציבור כי נדרש מהלך רחב היקף ומתואם היטב כדי להשמיע את קולה של המחאה. התהלוכה צפויה לכלול אלפי כלי רכב מכל רחבי הארץ, במטרה להפגין את עוצמת המחאה ואת הסולידריות עם העצורים.