המקובל הצדיק רבי יעקב עדס הגיע אמש (ראשון) למסור שיעור הכנה מיוחד לקראת ליל הסדר בהיכל כולל "חזון איש" הישן, השוכן ברחוב סמטת האר"י בבני ברק | המקובל, כדרכו בקודש, ישב כשהוא עטוף בטליתו ועורר את הציבור על החשיבות העצומה של הלילה הקדוש, אשר בו אנו מתחננים לפני בורא כל יצור: "תָּאִיר כְּאוֹר יוֹם חֶשְׁכַת לַיְלָה" (חרדים)
בממ"ד של חדר האוכל בישיבת 'קול יעקב' בירושלים, נחגגה השבוע שמחת נישואי נכדו של ראש הישיבה, הגאון רבי יהודה עדס לרפואה שלימה | עקב המצב הביטחוני והמלחמה, הועברה החתונה מהאולם המפואר בו הייתה אמורה להתקיים אל המרחב המוגן שבין כותלי הישיבה | בשמחה המצומצמת השתתפו בני המשפחה ומקורבים, כאשר שיא המעמד נרשם עם הגעתו של ראש הישיבה, שהטריח את עצמו למרות חולשתו הרבה לפאר את השמחה ולסדר קידושין תחת החופה (חרדים)
אנשי ירושלים של מעלה נוהרים בהמוניהם מדי ערב מימי החנוכה בשעה 17:00 לרחוב תחכמוני 1 בירושלים, לחזות בעבודתו הטמירה של המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, בעת מעמד הדלקת נרות חנוכה, כשהוא פרוש מהבלי עולם הזה, ועסוק בעבודת הבורא עטוף בטליתו | צפו בתיעוד מהדלקת נר ראשון של חנוכה (חרדים)
שבוע שעבר התקיימה בירושלים שמחת החתונה לנכדו של ראש ישיבת קול יעקב הגאון רבי יהודה עדס (בן חיה אסתר) לרפו"ש, בן זקונים לבנו הגדול רבי אברהם חיים מראשי הישיבה. על אף שלא יצא מביתו בשנה האחרונה בעקבות מצבו הרפואי, ראש הישיבה הגיע להשתתף בשמחה באופן נדיר ואף סידר חופה וקידושין (חרדים)
רבבות מתפללים נהרו היום להילולת שמעון הצדיק בירושלים. בערוב היום העלה המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס את אבוקת האש במעמד ההדלקה המרכזית, כשהמונים מעתירים בזמן זה לישועות | לדברי העסקנים, ההילולא "יהפוך למירון של ירושלים" | צפו (חרדים)
השבוע נערכה בבני ברק שמחת ברית המילה לנכד המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום" בירושלים, בן לבנו הגאון הרב שלמה בצרי, רב קהילת "בית יוסף" בגבעתיים | בסנדקאות ובאמירת הברכות כובד המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, שיצא מגדרו והגיע להשתתף בשמחה על אף שממעט לצאת לאירועים (חרדים)
בשיחה אדירה ונדירה, מלב מורתח, משתף המקובל הצדיק הגאון רבי יעקב עדס על הפגישה המסתורית עם המקובל הגר"ד בצרי ורה"מ אריאל שרון והתכנית המהפכנית אותה הציע לבעיית הערבים | וגם, מה אמר לו מרן הגר"ח קנייבסקי בעניין הגיוס לצה"ל? מדוע לשיטתו החיילים נהרגים שלא על פי דין והחברותא המסתורית עם האדמו"ר מתולדות אהרן | צפו (חרדים)