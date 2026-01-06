במלאות ימי השבעה להסתלקותו של ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, התכנסו אתמול בהיכל הישיבה שאותה קומם בדמיו, גדולי התורה וראשי הישיבות לספוד לדמותו של מקים עולה של תורה באשדוד • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
כחצי שנה לאחר שהתגלתה בגופו המחלה הנוראית, תלמידי ישיבת 'נתיב הדעת - קפלן', התבשרו על שיפור במצבו הבריאותי של ראש הישיבה הגאון רבי ישראל בונים שרייבר | אמש הגיעו תוצאות הבדיקות המקיפות שעבר השבוע ומהן עולה כי חל שיפור דרמטי לצד ניתוח מסובך שנותר לו לעבור | כל הפרטים (עולם הישיבות)
המוני תושבי בני ברק התאספו אמש (מוצאי שבת) בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית השם', לעצרת התעוררות לאור המצב הקשה השורר בארצנו הקדושה | בעצרת נשא דברים הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפואה שלימה, במשך זמן ניכר, כשהוא מעורר הקהל להתחזק באמונה וביטחון באלוקי עולם בכל המצבים והזמנים (חרדים)
המוני שוחרי תורה התאספו השבוע בהיכל ביהמ"ד 'נחלת משה', ליום לימוד ועיון במצוות התלויות בארץ | במהלך היום נשאו דברים הרבנים הגאונים רבי שאול רייכנברג, רבי בונים שרייבר, רבי יוסף י. אפרתי | לקראת סוף היום זכו להופעתו הכבודה של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שנשא שיעור סיום בפני הנוכחים (חרדים)
במהלך שיחת חיזוק באשדוד, תקף ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש את אלו שנלחמים בעולם הישיבות וזעק: "הם לא מבינים שמה שהם עושים, זה לחתוך את הענף שמחזיק אותם" | עוד אמר רה"י: "כל רה"י, כל הזמן חושבים ומנסים כמה שאפשר שלא יבוא דבר רע לאף אחד. גם החברי כנסת יחד עם עולם התורה יום ולילה. ולא צריך לפחד" | צפו בשיחה המלאה (ישיבות, חרדים)