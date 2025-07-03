הרב יגאל רוזן

הגאון רבי יגאל רוזן משמש כראש ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, אחת הישיבות הליטאיות המובילות בארץ. הרב רוזן ידוע כמחנך בעל השפעה רבה על מאות תלמידים ואברכים, ומוביל את הישיבה בדרך של לימוד עמוק ויראת שמים. פעילותו החינוכית והרוחנית משתרעת על פני שנים רבות, והוא נחשב לאחד מראשי הישיבות המשפיעים בציבור הליטאי בישראל.

בשנה האחרונה התקיימו בישיבת אור ישראל אירועים מרכזיים בהשתתפות הרב רוזן. באחד האירועים המרגשים, סיימו מאות תלמידי הישיבה את כל הש"ס לעילוי נשמתו של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, במלאת שנה לפטירתו. באירוע זה השתתף גם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שנשא דברי תורה לפני בחורי הישיבה, והדבר מעיד על המעמד הרוחני הגבוה של המוסד ושל ראש הישיבה.

הרב רוזן ידוע בשיחות ההכנה המעוררות שהוא נושא לקראת חגי ישראל ומועדים. לקראת חג הפסח, נשא הרב שיחת הכנה מרתקת בפני מאות אברכי כולל "ערבי פסחים" בהיכל ישיבת קריית מלך. בשיחה זו עורר את הנוכחים לקראת "הלילה אשר כיום יאיר", והדגיש את המשמעות העמוקה של ליל הסדר והשפעותיו על כלל השנה. שיחותיו מאופיינות בשילוב של עומק תורני עם מסרים מעשיים ומעוררים לציבור הלומדים.

ישיבת אור ישראל תחת הנהגתו של הרב רוזן מתאפיינת בדגש על לימוד הש"ס בעיון ובבקיאות, תוך שמירה על אווירה רוחנית גבוהה. הישיבה מושכת תלמידים רבים המבקשים לצמוח בתורה ובמידות, והרב רוזן משמש להם כמופת אישי ומנהיג רוחני. הקשרים שהישיבה מקיימת עם גדולי התורה, כפי שבא לידי ביטוי בביקורו של הראשון לציון, מעידים על מעמדה המיוחד בעולם הישיבות.

פעילותו החינוכית של הרב רוזן משתרעת גם מעבר לכותלי הישיבה. הוא נושא שיחות ומשתתף באירועים רוחניים במוסדות תורה שונים, ומשפיע על קהלים רחבים בציבור החרדי והדתי. גישתו החינוכית משלבת דרישה גבוהה בלימוד עם חום אישי ודאגה לכל תלמיד ותלמיד, והיא זוכה להערכה רבה בקרב הורים ותלמידים כאחד.