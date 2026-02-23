החרדים נבגדים שוב ושוב - ונתניהו חוגג כל הדרך אל הקלפי | הבקשה החריגה של הגרמ"ה הירש - שתשפיע ישירות על האברכים | מנכ"ל משרד הפנים לא עושה הנחות: מסרב לעיריית רמת השרון לחלל שבת | האדמו"ר הירושלמי בביקור בת"ת הבני ברקי: "הכוח שלכם שובר עולמות" | נחת בבוקר ומסר שיעור בצהריים: המסירות של רה"י הגר"ב שרייבר שהדהים את עולם התורה (מעייריב)
1,200 בני ישיבות קטנות השתתפו במעמד חיזוק של ארגון "קנה דעת" בירושלים. האירוע, שנערך בצל הגזרות על עולם התורה, כלל סדר לימוד מעמיק ושיעור כללי של רה"י הגר"ש גבאי, כשבסיומו חולקו ספרי "שערי דעת" למאות בחורים שעמלו על כתיבת חבורות בעיון (עולם הישיבות)
אחרי סביון ובאר שבע - תורה של העיר העברית הראשונה לבחור רב | כך מנסה בנט לקושש מנדטים מרחוב שיינקין - וזוכה ל"חוסר ציבור לעניין" | הלם במיר: לראשונה הגר"א אריאלי צפוי לנאום בפומבי, הסיבה: בקשה מפורשת מהגרא"י פינקל | מכתב תלמידי הישיבות הסרוגים מוכיח - אין לחרדים מה לחפש בצה"ל | למרות חולשתו: הגר"י עדס הצליח לחזק את תלמידיו | רוחות מלחמה במזרח התיכון - האם העימות בפתח? (מעייריב)
מעבר היסטורי בישיבת 'לב אליהו', עם כלות ימי השלושים להסתלקותו של ראש הישיבה, הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל, מסר הבוקר ראש הישיבה החדש, הגאון רבי עובדיה חזן, לראשונה שיעור כללי בהיכל הישיבה | צפו בתיעוד מהשיעור שריגש את התלמידים (עולם הישיבות)
הגאון רבי דוד לוי, מראשי ישיבת פוניבז' המעטירה, מסר אמש (שני) את השיעור הכללי הראשון לזמן הקיץ | מי שנצפה יושב בין אלפי התלמידים, היה התלמיד הוותיק, הגאון רבי חיים ברמן - ה'מתמיד' של הישיבה | בסיום השיעור, נצפה ראש הישיבה מפלפל בלימוד עם תלמידי הישיבה, אשר המשיכו ללוותו ברחובה של עיר ולהתנצח בלימוד עמקות התורה (ישיבות)