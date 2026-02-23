בבלי

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חדשות עם קנייטש

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מפגן החבורעס

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חדשות עם קנייטש

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נכנס לתפקיד

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לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל

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בבלי
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