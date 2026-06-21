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התלמידים בישיבת 'קפלן' הפתעו: ראש הישיבה התחיל למסור את השיעור - ביידיש | מעייריב

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מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: צילומים: פלאש 90, לע"מ, באדיבות המצלם, ויקיפדיה, צילומסך מתוך מאקו

קירחים מכאן ומכאן

ראש הממשלה נערך בימים אלו לפיזור הכנסת כבר במהלך השבוע הקרוב, תוך שהוא מותיר את השותפות החרדיות בפני שוקת שבורה. על פי המסתמן, המהלך הדרמטי יבוצע ללא העברת אף אחד מהחוקים הקריטיים שדרשו ש"ס ויהדות התורה, בהם חוק המעונות, חוק המעצרים ו.

בכירים חרדים ששוחחו עם צוות מעייריב הודו לנו שהמצב לא משהו: "אין לנו כבר במה לאיים עליו. נשארנו בלי כלום, וכעת הוא זה שבכלל בוחר מתי לפזר את הכנסת". צפו במהדורת מעייריב עם כל הפרטים על הדרמה מאחורי הקלעים - בהגשת .

קול יעקב מול ידי עשיו

במכתב מיוחד שפורסם הבוקר עם הצטרפותו למסע "קרן עולם התורה" בארצות הברית, מציב ראש הישיבה חבר הומעצת , נוסחה רוחנית מול הגזירות. הגרמ"ה קורא לרבבות אברכי הכוללים בארץ להתחזק בתענית דיבור של חצי שעה בתחילת כל סדר לימוד, כצעד שיכריע את המערכה.

במכתבו, שפונה לראשי הכוללים ולאברכים, מדגיש הגרמ"ה שמדובר בפתרון ממשי למצב הקשה בו שרוי , תחת איומי הגיוס ושלמות התקציבים. כל הפרטים על מכתבו החריג של רה"י - במהדורת מעייריב שלפניכם.

המאבק בביג גלילות

המאבק על צביונה של השבת בישראל מגיע לנקודת רתיחה. בעוד מתחם "ביג פאשן" גלילות ממשיך לפעול בשבת קודש בניגוד מוחלט לחוק העזר העירוני, משרד הפנים יוצא למתקפה חזיתית נגד עיריית רמת השרון, שמנסה מצידה להכשיר את השרץ באמצעות תיקון חקיקה רטרואקטיבי. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ביקור היסטורי

האדמו"ר מדושינסקיא הגיע בשבוע שעבר לביקור מיוחד בחיידר "מהרי"ץ דושינסקיא" בבני ברק, מוסד המפואר שנוסד כבר לפני כ-50 שנה על ידי האדמו"ר מהרי"ם דושינסקיא זכר צדיק וקדוש לברכה - חיידר שהיה לסנונית הראשונה של מוסדות החסידות מחוץ לירושלים. כל הפרטים והתיעודים מהביקור - במהדורת מעייריב שלפניכם.

שיעור כללי ביידיש

המראה בהיכל ישיבת קפלן בצהרי יום ראשון בשבוע שעבר, הותיר את מאות הבחורים נפעמים: ראש הישיבה, , שרק בשעה 7:00 בבוקר נחת בנתב"ג בתום מסע מפרך בן שבוע להצלת עולם התורה במסגרת קרן עולם התורה, התייצב שעות ספורות לאחר מכן, בשעה 12:10 בפתח הישיבה, כשהוא מוכן ומזומן למסור את השיעור הכללי השבועי שלו.

למרות התשישות הניכרת והחולשה הפיזית בעקבות התקופה האחרונה, ר' בונים לא העלה על דעתו לוותר על השיעור. בשיחות פנימיות התברר כי בשל הטיסה המתישה, ראש הישיבה לא הספיק להכין את השיעור כללי כדרכו בקודש, ולכן הוא הקדים את הגעתו לישיבה כדי להתיישב ולהכין את השיעור בחדרו, כשהוא דוחה את פתיחת השיעור ב-10 דקות בלבד כדי להבטיח את עומק ושלימות השיעור.

את הרגעים המצמררים שהתרחשו לאחר מכן - תלמידי לא ישכחו בחיים: כשהוא חלש מהדרך ומהמחלה, ביקש ראש הישיבה להביא כיסא אל תוך בית המדרש. הוא הורה שלא לשיר לו כלום עם כניסתו "כדי שלא יהיה שניה של ביטול תורה על שמו, וכך הוא ניגש מיד למלאכת הקודש.

כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.

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3
מנכל משרד הפנים ישראל אוזן הוא חרדי, והוא גם בינתיים מצליח למנוע את הגזירה של ביטול ההנחה מארנונה למחוייבי גיוס, צריך להמשיך במינויים חרדיים בשירות הציבורי ה יעיל מאוד,
יצחק
2
לאחרונה נטפריי לא פותחת את מעייריב, ויש ביקוש מטורף לתוכנית בעולם הישיבות וגם אצל אברכים. מי שיכול לעשות משהו בנידון, יבורך!
יום העצמאות
מה זה לאחרונה? הוא אף פעם לא נפתח וכנ"ל רוב המוחלט של הוידאו של בבלי צריך לטפל בנושא בדחיפות לטובת הציבור
מאיר
1
למה נטפרי לא פותחת את מעייריב?
מאוכזב

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