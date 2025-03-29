גדולי ישראל מכל העדות והחוגים יצאו במכתב חריף נגד חילולי השבת במתחם 'ביג' בגלילות, וקראו שלא להיכנס למקום ולשאר חנויות הרשת בעקבות ביזיון השבת | לאחר שבהנהלת 'ביג' מסרו בתגובתם על החרדים כי "עדיף שתתגייסו", ח"כ משה גפני העביר מסר חריף: "מי שהלך ככה, עם הודעות כאלה נגד הציבור החרדי, הוא בסוף פושט את הרגל" | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות במכתב משותף והיסטורי נגד הפירצה בחומת השבת במתחם הקניות "ביג" בגלילות הרומס את קדושת השבת בפרהסיה • "קוראים להימנע מקניות, ביקורים וסיוע במקומות אלה שמחללים השבת, לרבות זכיינים ברשתות, ויש להימנע מלהיכנס גם לחנויות עם אותו שם הרשת" (חרדים)