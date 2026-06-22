העתירה נגד 'ביג גלילות' נמחקה - המתחם ימשיך לפעול בשבת

מבט על מרכז ביג פאשן גלילות ( צילום: יוסי אלוני/FLASH90 )

המאבק המשפטי סביב פעילותו בשבת של מתחם הקניות והבילוי "ביג פאשן גלילות" הגיע היום (שני) לסיומו בשלב זה. בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על מחיקת העתירה המינהלית שהוגשה נגד עיריית רמת השרון, ראש העיר איציק רוכברגר וחברת "ביג", שדרשה לחייב את הרשות המקומית לנקוט באכיפה אגרסיבית ולהטיל קנסות וצווי סגירה על עסקים הפועלים ביום המנוחה.

השופט גלעד הס קבע כי העתירה התייתרה ומיצתה את עצמה, וזאת לאחר שהעירייה וראש העיר הבהירו בדיון כי בכוונתם לכבד את החוק וכי גיבשו מסמך מדיניות אכיפה רשמי. עם זאת, השופט ציין כי בשלב זה לא ניתן לקבוע האם האכיפה תהיה אפקטיבית בפועל, מאחר שהמדיניות גובשה לפני שלושה חודשים בלבד. בנוסף, פסק השופט כי העותרים ישלמו לעירייה הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים. מנגד, בסביבת העותרים טענו כי נפסקו לטובתם הוצאות בסך 10,000 שקלים בעקבות שינוי עמדת העירייה. "פגיעה בעובדים ותחרות לא הוגנת" מול "פלורליזם וחופש מדת" הטרגדיה במרכז הארץ: "זה רק עמוד" אמר הנהג - ודרס למוות רוכב קורקינט קובי רוזן | 12:55 בג"ץ דחה את בקשת הארגון החרדי - אבל המאבק רק מתחיל דוד ישראלי | 09:50 העתירה המינהלית הוגשה במאי 2025 על ידי ארגון העובדים "הסתדרות הפועל המזרחי" ובוריס כהן, בעל עסק מרמת השרון, אליו הצטרפו כ-30 סוחרים מקומיים. העותרים קבלו על כך שבזמן שהם מחויבים לציית לחוק העזר העירוני משנת 1968 ולהישאר סגורים בשבת, מתחם ענק כמו "ביג גלילות" נהנה מאכיפה סלקטיבית ומיתרון מסחרי מובהק. "מדובר בדריסת שלטון החוק ופגיעה במרקם החברתי", טענו העותרים, והדגישו כי מעבר לאופיה של השבת, מדובר במאבק על זכויות עובדים חלשים שנאלצים לבחור בין יום מנוחה לשמירה על מקום עבודתם, ובתחרות בלתי הוגנת. בהפועל המזרחי דחו בתוקף טענות לפיהן הם מונעים מאינטרסים מסחריים של מתחרים: "אין לנו כל עניין עסקי מלבד מניעת הדרת עובדים ופגיעה בחופש העיסוק". מנגד, ראש העיר איציק רוכברגר בירך על החלטת המחיקה והבהיר: "רמת השרון תישאר פלורליסטית, עם חופש לדת וחופש מדת. נמשיך לקיים את מסמך מדיניות האכיפה כפי שהצהרנו".

מתחם ביג גלילות ( צילום: יהודה ג. / בבלי )

מה קובע מסמך מדיניות האכיפה של העירייה?

במרץ האחרון אישרה מועצת העיר רמת השרון מסמך מדיניות מדרגי, שנועד לגשר על הפער בין חוק העזר הישן למציאות בשטח. המדיניות מחלקת את העיר למתחמים – אזורים הסמוכים לתושבים כמו מרכז העיר לעומת אזורים מרוחקים כמו גלילות, וקובעת סדר עדיפויות לפקחים העירוניים.

על פי המדיניות, עבירות מסכנות חיים וסדר ציבורי – חסימת צמתים, מפגעי תברואה, רעש והבערת אש – יטופלו בראש סדר העדיפויות. אכיפת עסקים בשבת תתבצע רק על בסיס תלונה ספציפית ובהנחה שאין אירועים דחופים יותר הדורשים הקצאת פקחים.

עורכי הדין שחר קונפורטי ואושר ספיר, שייצגו את בעלי העסקים בביג גלילות, מסרו כי מחיקת העתירה שומרת על הסטטוס-קוו בעיר המאפשר "מחד גיסא הקפדה על הוראות הדין, ויחד עם זאת שמירה על צביונה הפלורליסטי והליברלי של רמת השרון".

מאחורי הקלעים: החשש הכלכלי של ביג וההצלחה המטאורית

מתחם "ביג פאשן גלילות", שנפתח בשנת 2025, כולל כ-150 עסקים – בהם רשתות מובילות כמו קסטרו, דלתא, אופטיקנה ומסעדות רבות, כאשר כ-70% מהם פועלים בשבת. המתחם נחשב למנוע צמיחה אדיר עבור קבוצת ביג, בשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי ובניהול חי גאליס. מדי שבת פוקדים את המקום כ-45 אלף מבקרים, והפדיונות בו הגיעו בשנה החולפת לכ-4 מיליון שקלים ביום.

לקראת הדיון הודתה חברת ביג לראשונה במסמכים משפטיים כי לסגירת המתחם בשבת עלולות להיות "השלכות כלכליות בסכומי עתק" ונזקים של עשרות מיליוני שקלים שהושקעו בתכנון. הודאה זו עמדה בסתירה מסוימת לדיווחים הקודמים של החברה למשקיעים בדוחות 2025, שם נכתב כי להערכת ההנהלה התביעות נגדה אינן בעלות השפעה מהותית על תוצאותיה הכלכליות.

בדוחות הרבעון הראשון של 2026 הציגה ביג הכנסות יציבות של 625 מיליון שקל, וזאת חרף סיכונים כמו מבצע "שאגת הארי" והיחלשות השקל. בסביבת ביג אף רמזו כי מאחורי העתירה עומדים מתחרים עסקיים, ותהו מדוע במשך שנים איש לא התרעם על פעילות מתחם "סינמה סיטי" הסמוך הפועל בשבת, ורק עם פתיחת ביג נפתחה החזית המשפטית.

חזית נפרדת: העימות המרכזי מול משרד הפנים

במקביל לזירה המשפטית, מתנהל עימות חריף במישור המינסטריאלי. מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, שיגר בשבוע שעבר מכתב חריף לעיריית רמת השרון ובו תקף את הניסיון לעדכן את חוק העזר העירוני כך שיתיר מסחר בשבת.

לפי "חוק המרכולים" מ-2018, כל שינוי בחוקי עזר עירוניים לגבי שבת דורש את אישור שר הפנים. ערים כמו הרצליה, תל אביב ורמת גן הספיקו להחריג את עצמן לפני החוק, אך רמת השרון נותרה כבולה לחוק הישן. במכתבו הבהיר אוזן כי חוק העזר מ-1968 עומד בתוקפו המלא, וכי הרשות אינה יכולה ליצוק תוכן לחוק המבוסס על "עבירה על הוראות החוק" שהפכה למציאות בשטח.

"אם מטרת התיקון היא להתאים את המצב המשפטי למציאות הנוהגת, עולה מכך שלכאורה המצב בפועל, שתולדתו בעבירה על הוראות החוק, הוא שהכתיב ויצק את התוכן להסדר המוצע. אין מקום להסכים ולהשלים עם מצב פסול שבו חוטא ייצא נשכר"

מנכ"ל משרד הפנים דרש מהעירייה להסביר מדוע חיוני שהעסקים בגלילות יפעלו בשבת ואיזה ציבור הם משרתים. ראש העיר, רוכברגר, הגיב בנחרצות ללחצים מכיוון משרד הפנים וסימן קו אדום: "מנכ"ל משרד הפנים לא יכול להורות לי לסגור. ככל שהוא יורה לי לסגור את ביג – אני לא אסגור. תפיסת העולם שלי היא חופש דת ללא כפייה דתית. אם מנכ"ל משרד הפנים רוצה להבעיר אש עכשיו ורוצה להבעיר את המדינה – אהלן וסהלן, בוא".

יצוין כי בעבר יצאו גדולי ישראל במכתב היסטורי נגד חילולי השבת במתחם, וקראו להימנע מקניות במקום ובשאר חנויות מרשתות שפועלות בו.