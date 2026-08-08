תושבים רבים באלעד הביעו מחאה וכעס בעקבות מקרה שאירע בשבת הקודמת, כאשר לטענתם בוצעו עבודות להקמת פארק המים והמתנפחים העירוני במתחם החניון של המתנ"ס ברחוב רבי חייא. הפארק אמור להיפתח במהלך השבוע הקרוב, בימי בין הזמנים.

תושבים שפנו למערכת 'בבלי' מסרו כי בשעות אחר הצהריים של השבת, לאחר תפילת מנחה, הגיעו למתחם רכב מסחרי ונגררת, ובמקום החלו לפרוק ציוד המיועד להקמת הפארק. התושבים טוענים כי מעבר לפריקת הציוד, בוצעו גם עבודות הכנה והקמה של המתחם.

מספר תושבים שהיו במקום פנו אל העובדים ומחו בתוקף על חילול השבת. לדבריהם, הם דרשו להפסיק את הפעילות מיד, אך הפעילות נמשכה למרות מחאתם.

עיריית אלעד פרסמה במוצאי שבת הודעה שבה אישרה כי אכן נכנס רכב למתחם החניון של המתנ"ס במהלך השבת לצורך פריקת ציוד. עם זאת, העירייה הדגישה בתוקף: "בשום שלב לא בוצעו עבודות במתחם במהלך השבת".

על פי הודעת העירייה, צוות השיטור העירוני הוזעק למקום ופעל להוצאת כלי הרכב מהמתחם. בעקבות בירור שנערך, השומר שאישר את כניסת הרכב פוטר מתפקידו מיד במוצאי השבת, וחברת השמירה זומנה לשימוע על התרשלותה.

העירייה הוסיפה כי גם הספק המפעיל את הפארק, שלדבריה הוא יהודי שומר תורה ומצוות, הודיע על הפסקת ההתקשרות עם הגורם שהיה מעורב באירוע.