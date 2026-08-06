התרגשות רבה ושמחה עצומה שררו אמש (יום רביעי) בחצר אוז'רוב, כאשר המוני חסידים הגיעו לחגוג בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר שליט"א.

השמחה הייתה כפולה ומכופלת, שכן מדובר בהופעה ציבורית ראשונה של האדמו"ר שליט"א מאז שלקה במחלת לב לפני מספר שבועות. כידוע, בעקבות האירוע הלבבי הובהל הרבי שליט"א לבית החולים ואושפז במחלקה לטיפול נמרץ, ובני החצר וכלל ישראל התפללו והתחננו לרפואתו השלמה.

לאורך כל שעות השמחה ניכרה באולם תחושת הודיה עמוקה על חסדי השם יתברך. רגע השיא התרחש בשעות הקטנות של הלילה, במעמד המצווה טאנץ, כאשר האדמו"ר שליט"א הוביל ריקודי קודש והחסידים הצטרפו בניגוני הלל והודיה.