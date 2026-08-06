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שמחה והודיה בחצר אוז'רוב

האדמו"ר מאוז'רוב בחתונה לאחר מחלתו

חסידי אוז'רוב התרגשו לראות את מנהיגם שליט"א חוזר להנהיג את העדה בשמחת נישואי נכדתו, לאחר שבועות בהם התפללו לרפואתו השלמה בעקבות מחלת הלב שפקדה אותו • האדמו"ר השתתף במצווה טאנץ בריקודי קודש

שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)

התרגשות רבה ושמחה עצומה שררו אמש (יום רביעי) בחצר אוז'רוב, כאשר המוני חסידים הגיעו לחגוג בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר שליט"א.

השמחה הייתה כפולה ומכופלת, שכן מדובר בהופעה ציבורית ראשונה של האדמו"ר שליט"א מאז שלקה במחלת לב לפני מספר שבועות. כידוע, בעקבות האירוע הלבבי הובהל הרבי שליט"א לבית החולים ואושפז במחלקה לטיפול נמרץ, ובני החצר וכלל ישראל התפללו והתחננו לרפואתו השלמה.

לאורך כל שעות השמחה ניכרה באולם תחושת הודיה עמוקה על חסדי השם יתברך. רגע השיא התרחש בשעות הקטנות של הלילה, במעמד המצווה טאנץ, כאשר האדמו"ר שליט"א הוביל ריקודי קודש והחסידים הצטרפו בניגוני הלל והודיה.

שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)

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