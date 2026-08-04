בהחלטה שניתנה היום (יום ג'), דחה השופט אלכס שטיין מבית המשפט העליון בקשה דחופה שהגישו עמותת חדו"ש, עמותת חופש דת ושוויון וחברת הכנסת נעמה לזימי, למנוע את כינוסה של ועדת הכספים של הכנסת. הוועדה התכנסה לדון בסדרה של העברות תקציביות, זאת בעודה במהלך פגרת הבחירות.

העתירה הוגשה כנגד יו"ר ועדת הכספים, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ומשרד האוצר, באמצעות פרקליטות המדינה. העותרות ביקשו מבית המשפט להוציא צו ארעי שיעצור את כינוס הוועדה עד שתתקבל החלטה בבקשתן לצו ביניים. לטענתן, מדובר בדיון הכולל עשרות העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, לרבות כספים קואליציוניים, והכול בתקופה שבה הכנסת נמצאת בפגרת בחירות.

השופט שטיין קבע בהחלטה תמציתית: "לא ראיתי לנכון ליתן סעד ארעי". יחד עם זאת, הוא הורה לעותרות להגיש הודעת עדכון עד מחר, ה' באב תשפ"ה (5 באוגוסט) בשעה 09:00, בדבר ההחלטות שהתקבלו בפועל בישיבת ועדת הכספים.

בעתירה נטען כי כינוס הוועדה אינו עומד בתנאים הנדרשים לפעילות ועדות הכנסת בתקופת פגרת בחירות. העותרות טענו כי נושאי הדיון הועברו בהתראה קצרה מדי, ללא הסכמת ועדת ההסכמות וללא שנערך דיון מוקדם בוועדה על עצם הצורך בכינוס.

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עוד נטען כי סדר היום כלל העברות תקציביות למשרד הביטחון, למשרד ראש הממשלה, למשרד החינוך ולמשרד לשירותי דת. לטענת העותרות, חלק מהסכומים מיועדים לכספים קואליציוניים, וקידומם בתקופת הבחירות עומד בסתירה לחובת האיפוק והריסון החלה, לשיטתן, על הממשלה והקואליציה בתקופה זו.

יש לציין כי בשלב זה בג"ץ לא דחה את העתירה עצמה ולא הכריע בטענות המהותיות שהועלו בה. ההחלטה מתייחסת אך ורק לבקשה הדחופה למתן סעד ארעי, שנועדה למנוע את קיום הישיבה. המשך הדיון בעתירה ייקבע לאחר שהעותרות יגישו את הודעת העדכון בנוגע להחלטות שהתקבלו בוועדת הכספים.