המנהיג הספרדי בהנחיה גורפת לקראת עצרת המחאה: לא לחסום כבישים | גפני הגיב לטענות האפליה העדתית - והוציא את השד מהבקבוק | חסרי חוש הומור עם חמאה על הראש: "סערת פינדרוס ולזימי" | בגלל צבע שחור: ניסיון מעצר תלמיד ישיבה הסתיים בריקודים | חוק התקשורת של קרעי סופג מכה: ח"כ מעוז יתנגד | ט"ו תמוז: אלפים פוקדים את ציון ה'אור החיים' הקדוש (מעייריב)
שר התיירות, חיים כץ, התבטא היום בצורה תמוהה הפוגעת בענף התיירות, כשלדבריו, "חופשות בארץ יקרות מדי. אז וואלה, שאנשים יטוסו ליוון" | באופוזיציה מיהרו לתקוף את כץ על דבריו: "אם אין לחם תאכלו עוגות - גרסת ממשלת טבח 7 באוקטובר" (פוליטי, תיירות)
בכנסת נפתח לפני זמן קצר, דיון 40 חתימות בנוכחות ראש הממשלה נתניהו | רה"מ לאופוזיציה: "רוב העם תומך בנו, אתם יכולים להמשיך להאמין לסקרים המפוברקים" | ליברמן לנתניהו: "אני מבטיח לך רה"מ - לא תצליח לדחות את הבחירות, תקום ועדת חקירה ממלכתית, ואתה תצטרך לתת את הדין" | כסיף לרה"מ: "אתה אשם בהפצצת ילדים והרעבת עזה" (כנסת)