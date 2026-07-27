ביום רביעי הקרוב צפויה ועדת הכספים של הכנסת להתכנס לדיון מכריע בהעברות תקציביות עבור פעילויות הקיץ. על סדר היום: העברה של 816 מיליון שקלים ל"בתי הספר של החופש הגדול", מתוכם 16.5 מיליון שקלים כספים קואליציוניים של מפלגת ש"ס עבור קייטנות במוסדות הפטור. אולם, התקציב הייעודי למגזר החרדי עומד תחת מתקפה חריפה מצד האופוזיציה.

התקציב מיועד לילדים בגנים ובכיתות א'-ג' במוסדות הפטור, במטרה לתת מענים לצרכים חברתיים, חינוכיים ורגשיים בעקבות מבצע "שאגת הארי". בעבר, מוסדות הפטור לא תוקצבו במסגרת התוכנית, בשל מדיניות הממשלה לתעדף את מוסדות החינוך הרשמי ומוסדות המוכש"ר, ומכיוון שלוח החופשות של מוסדות הפטור היה שונה ושנת הלימודים נמשכה גם בחודש יולי.

ואולם, מאז שנת הלימודים תשפ"ד חופשת הקיץ של מוסדות הפטור מתחילה אף היא ב-1 ביולי, בהתאם לשינוי פורמלי בלוח החופשות. השנה, תוכנית בתי הספר של החופש הגדול הוארכה בשבוע נוסף, והתקציב נועד לאפשר לרשויות לקבל מימון גם עבור הפעלת התוכנית לתלמידי מוסדות הפטור בכיתות א'-ג'.

"לא נשמש חותמת גומי לקומבינה"

לקראת הדיון המתוכנן ביום רביעי, פנו חברות הכנסת נעמה לזימי ואורית פרקש-הכהן למנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני, וליועצת המשפטית של ועדת הכספים, עו"ד שלומית ארליך, בדרישה חד משמעית לעצור ולא לאשר את התקצוב למוסדות הפטור.

במכתבן הן טוענות כי התקצוב הוא "אבסורדי", וכי מוסדות הפטור ממילא ממשיכים לקיים לימודים רגילים כנהוג במהלך רוב חודש יולי. לדבריהן, משרד החינוך מסתפק באישורים פורמליים של שינוי לוח החופשות, ומגדיר את אותה שגרת לימודים כ"בית הספר של החופש הגדול" רק כדי לאפשר את התקצוב.

"אי אפשר לקחת יום לימודים שמתקיים ממילא, להציג אותו כקייטנה או כפעילות קיץ נפרדת, ולהעביר עבורו תקציב שנועד למסגרת שאינה חלק משגרת הלימודים - תוך העלמת עין ממה שקורה בפועל בשטח", מסרו השתיים. הן הוסיפו בחריפות: "ועדת הכספים לא תשמש חותמת גומי לקומבינה תקציבית ששמורה רק למוסדות שהממשלה חפצה ביקרם".

במכתב המפורט שהגישו, הן דורשות לקבל נתוני ביצוע ובקרה טרם אישור התקצוב שניתן כעת "בדיעבד", לאחר שהפעילות ברובה כבר הסתיימה. בין דרישותיהן: רשימה מלאה של הרשויות והמוסדות שאושרו להפעלת התוכנית, כולל תוכניות עבודה ונתוני רישום ונוכחות; פירוט על מספר ביקורות הפתע שבוצעו, המוסדות שנבדקו וממצאי הקיזוזים הצפויים; הוכחות כי המשרד וידא שהפעילות אכן הייתה נפרדת ותוספתית ללימודים הרגילים; ונתוני מיצוי וקיזוזים מהשנה הקודמת.

הן חתמו את מכתבן בדרישה: "עד להעברת הנתונים המלאים ולבחינתם על ידי הייעוץ המשפטי לוועדה, נבקש שלא להביא את הפנייה להצבעה".

האישור המשפטי כבר ניתן

מנגד, יצוין כי המהלך מגובה לחלוטין מבחינה משפטית. כבר ב-1 ביולי 2026 העבירה היועצת המשפטית של משרד החינוך, עו"ד שרית שפיגלשטיין, חוות דעת רשמית המאשרת את העברת התקציב. בחוות דעתה נכתב כי מאז שנת תשפ"ד, חופשת הקיץ של מוסדות הפטור הוקדמה באופן פורמלי ל-1 ביולי.

עוד הובהר בחוות הדעת כי התקציב נועד לתת "מענים לצרכים חברתיים, חינוכיים ורגשיים בעקבות מבצע 'שאגת הארי'", וכי התשלום יבוצע רק לאחר הזנת נתונים קפדנית ובקרות שטח וכספים.

בהיבט של הצעדים הממשלתיים לעידוד גיוס לצה"ל, נקבע בחוות הדעת כי אין מקום להתנות את קבלת ההטבה בחופשת הקיץ הקרובה בהסדרת המעמד מול הצבא. יחד עם זאת, בהתאם לסיכום של המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, על משרד החינוך לפעול כבר מעתה לבחינת החלת התנאי לקבלת ההטבה ביחס לשנת הלימודים הבאה, תוך היערכות לבחינה וגיבוש מנגנון מתאים לצורך יישום התנאי, מבחינה מקצועית, טכנית ומשפטית.

האם ועדת הכספים תאשר ביום רביעי את העברת הכספים לילדים החרדים, או שמא האופוזיציה תצליח לטרפד את המהלך? ב'בבלי' נמשיך לעקוב ולעדכן.