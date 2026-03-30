יועמ"שית הכנסת כתבה במענה לח"כ בן ארי כי "הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בהסתייגות ידרשו שוב לאישור ועדת כספים לשם מימושם" | יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מנהיגות היא לקחת אחריות ולטפל בתקלות מהר ובאופן נחרץ. הבטחתי שנבלום את הכספים שאושרו במליאה, וקיימנו את ההבטחה מהר ויעיל" (פוליטי)
בג"ץ דן כעת בעתירה שהגישו יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, נעמה לזימי ועמותת חדו"ש נגד העברת 1,090,000,000 ש"ח למוסדות החינוך החרדיים | השופטת וילנר: "העברת הכספים למוסדות החרדיים נעשתה בניגוד לחוק - ועל כן ההחלטה צריכה להיות בטלה" | לפיד: "הגיע הזמן שהציבור הישראלי יפסיק להיות הפרה החולבת של החרדים, לא ניתן להם להמשיך לגנוב" (משפט)