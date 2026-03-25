בבלי
זה מה שהציעה השופטת

בג"ץ דן כעת בעתירה שהגישו יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, נעמה לזימי ועמותת חדו"ש נגד העברת 1,090,000,000 ש"ח למוסדות החינוך החרדיים | השופטת וילנר: "העברת הכספים למוסדות החרדיים נעשתה בניגוד לחוק - ועל כן ההחלטה צריכה להיות בטלה" | לפיד: "הגיע הזמן שהציבור הישראלי יפסיק להיות הפרה החולבת של החרדים, לא ניתן להם להמשיך לגנוב" (משפט)

כאילו שאין מלחמה המשתוללת בחוץ, שופטי בג"ץ דנים כעת (רביעי) בעתירה שהגישו יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, נעמה לזימי ועמותת חדו"ש נגד העברת 1,090,000,000 ש"ח למוסדות החינוך החרדיים.

השופטת וילנר אמרה בדיון: "אין חולק על כך שהעברת הכספים למוסדות החרדיים נעשתה בניגוד לחוק - ועל כן ההחלטה צריכה להיות בטלה".

השופטת וילנר הוסיפה: "אם תהיה הסכמה בין כולם אפשר יהיה להחליט שההחלטה הקודמת תבוטל, לקיים דיון חדש בוועדת הכספים ותתקבל החלטה חדשה. יש פה אי חוקיות ברורה".

מי שכמובן 'קפץ על המציאה' לתקוף את החרדים היה ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, שנשא דברים לפני הדיון בבג"ץ בעתירה נגד העברת יותר ממיליארד שקלים למפלגת החרדיות.

לדבריו, "הגיע הזמן שהציבור הישראלי יפסיק להיות הפרה החולבת של החרדים. לא ניתן להם להמשיך לגנוב". הוא הוסיף: "נתניהו וסמוטריץ' בנו מנגנון חשאי שגנב מיליארדים מכספי משלם המיסים הישראלי והעביר אותם לחרדים. החרפה הזו לא יכולה להימשך".

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט:

