תקציב 2026 אושר: 142 מיליארד לביטחון, הישג למגזר החרדי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה הבוקר (שני) את הצעת תקציב המדינה לשנת 2026, שיועבר כעת לאישור סופי במליאת הכנסת. התקציב המעודכן משקף את צרכי השעה, עם דגש על התעצמות צבאית לצד ניסיונות לשמור על היציבות הקואליציונית. האישור מגיע לאחר שבועות של מו"מ מורכב בין גורמי הקואליציה, כאשר המפלגות החרדיות הצליחו להשיג הישגים משמעותיים בתקציב.

מגבלת ההוצאה הממשלתית תעמוד על סכום עתק של כ-700 מיליארד שקלים. מתוכם, תקציב הביטחון ינסוק ליותר מ-142 מיליארד שקלים - תוספת של 30 מיליארד שקלים בהשוואה לשנה הקודמת. זינוק זה מעמיד את הביטחון בראש סדר העדיפויות הלאומי, תוך שהוא מהווה כמעט חמישית מכלל ההוצאה הממשלתית. פערים משמעותיים בין המשרדים לשם השוואה, תקציב החינוך יעמוד על כ-97 מיליארד שקלים, הביטוח הלאומי יקבל כ-64 מיליארד שקלים, ותקציב הבריאות יסתכם בכ-63 מיליארד שקלים. הפערים המשמעותיים בין תקציב הביטחון לבין שאר המשרדים מעידים על סדר העדיפויות הממשלתי בתקופה הנוכחית, כאשר צרכי הביטחון גוברים על כל שאר התחומים. האדמו"ר מויז'ניץ-מרכז נגד אירוסין בשיעור א': "ליטאי לא יכול להבין" | מעייריב איצלה כץ | 09.04.26 כדי לממן את תוספת הענק לביטחון, אישרה הממשלה קיצוץ רוחבי של 3% בכל משרדי הממשלה, לצד הגדלת הגירעון הלאומי. צעד זה צפוי להשפיע על מגוון שירותים ממשלתיים, אך הוצג כהכרחי לאור מצב הביטחון המורכב. כפי שדווח, המתחים בקואליציה סביב התקציב הגיעו לשיאם בימים האחרונים.

הישג היסטורי למפלגות החרדיות

הבשורה המשמעותית ביותר עבור המגזר החרדי היא המהלך המקודם להעברת מאות מיליוני שקלים אל בסיס התקציב. המשמעות המעשית: תקציבים שעד כה הוגדרו כ"קואליציוניים" ודרשו אישור מחדש בכל שנה, יהפכו לחלק קבוע מהתקציב ולא יהיו תלויים במו"מ פוליטי עתידי. זהו שינוי מהותי שמבטיח יציבות תקציבית ארוכת טווח למוסדות החינוך החרדיים.

בין התקציבים שייכנסו לבסיס: הארכת יום הלימודים במוסדות שאינם מלמדים ליבה, תוכניות ייעודיות למניעת נשירה במגזר, ותוכניות נוספות שהיו תלויות עד כה באישור שנתי. גורם חרדי בכיר אמר ל'כיכר השבת': "נצביע בעד התקציב, לא מפרקים ממשלה בזמן מלחמה. נכשלנו עם חוק הגיוס אבל אנחנו מביאים הישגים חשובים בתקציב המדינה".

מתחים קואליציוניים ברקע

האישור מגיע על רקע מתחים קואליציוניים משמעותיים. כפי שדווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיעו השבוע כי החליטו בהסכמת המפלגות החרדיות לשים כעת את חוק הגיוס בצד ולא לקדמו. החלטה זו עוררה ביקורת חריפה מהאופוזיציה, אך אפשרה את התקדמות התקציב.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמו עימותים קשים בוועדת הכספים. ח"כ ולדימיר בליאק מ'יש עתיד' ניסה לעצור את התמיכה בעמותות דתיות וחרדיות, בטענה כי מדובר בצעד "מנותק" לאור מצב המלחמה. ח"כ אורי מקלב, יו"ר סיעת יהדות התורה וחבר ועדת הכספים, יצא להגנת עולם התורה וארגוני החסד, תוך שהוא מדגיש את תרומתם המשמעותית בזמן המלחמה.

התקציב צפוי לעבור השבוע לאישור סופי במליאת הכנסת, כאשר הקואליציה מצפה לאישורו ברוב מובהק. עדכונים נוספים בהמשך.