הממשלה בטוקיו אישרה תקציב ביטחון העולה על 9 טריליון ין - גידול של כמעט 10% ביחס לשנה שעברה - במטרה להאיץ את תוכנית ההתחמשות השאפתנית ולחזק את מערכי ההגנה במזרח אסיה | התקציב, שיחייב אישור הפרלמנט, כולל השקעות נרחבות בטילים ארוכי טווח, כלי טיס בלתי מאוישים ומערכות הגנה מתקדמות, בעיצומם של יחסים מתוחים עם בייג׳ינג סביב סוגיית טייוואן (בעולם)
רוסיה מודה כי הוצאות המלחמה ב-2025 יזנקו ל-138 מיליארד דולר, המהווים כ-82% מתקציב הביטחון שלה. על פי דיווח באתר Meduza, הנתונים חושפים גירעון מעמיק וצניחה חדה בהכנסות הנפט, בעוד קייב קוראת להגברת הסנקציות כדי למוטט את הכלכלה הרוסית (כלכלה, בעולם)
לאחר מגעים ליליים בין שר הביטחון לשר האוצר הושגה הסכמה על מסגרת מצומצמת, שתתבסס על הפעלה שנתית ממוצעת של ארבעים אלף אנשי מילואים. צה"ל יידרש להתייעלות, בעוד מאות מיליונים יופנו לחיזוק ביטחון ביהודה ושומרון ולפרויקטים בגבול המזרחי (חדשות)
כנסת: היום אחר הצהריים תדון בקריאות השנייה והשלישית בהצעת החוק להוספת 31 מיליארד ש״ח לתקציב הביטחון לשנת 2025. בסיעת ש"ס יתמכו בממשלה וח״כ אבי מעוז הודיע כי יצטרף ליהדות התורה ויצביע נגד - בקואליציה מזהירים כי הדחייה עלולה לפגוע בהמשך המלחמה (פוליטי, חרדים)