פיניש פסח בכנסת: בעוד תקציב המדינה מאושר בתרגיל פוליטי עוקץ, הכנסת מאשרת סופית עונש מוות למחבלים למרות עתירות בג"ץ. בחזית, צה"ל נערך להריסת כפרי דרום לבנון, בזמן שבסאטמר נרשמת היסטוריה של אחדות ורבני המדינה מכרו את החמץ לנוכרי. חג כשר ודרוך (מעייריב)
כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
ברוב של 62 מול 55: מליאת הכנסת אישרה את תקציב המדינה לשנת 2026 • למרות האיומים וקשיי הייעוץ המשפטי: תוספות של מאות מיליוני שקלים לרשתות החינוך החרדיות • הדרמה הלילית: האופוזיציה הצביעה בטעות בעד התקציבים לחרדים • כל הפרטים והמספרים
לאחר שראש הממשלה ושר האוצר הודיעו הערב כי החליטו בהסכמת המפלגות החרדיות לשים כעת את חוק הגיוס בצד ולא לקדמו, באופוזיציה טוענים לקרדיט על אי אישור החוק כעת | גורם חרדי בכיר אמר ל'כיכר השבת': ״נצביע בעד התקציב, לא מפרקים ממשלה בזמן מלחמה. נכשלנו עם חוק הגיוס אבל אנחנו מביאים הישגים חשובים בתקציב המדינה״ (פוליטי)
מליאת הכנסת אישרה, לאחר חצות לילה, בקריאה ראשונה את כל חוקי התקציב | 59 חברי כנסת תמכו אל מול 54 שהתנגדו | חברי הכנסת של 'אגודת ישראל' הצביעו נגד |התקציב אושר למרות הצהרות ש"ס ו'דגל' שיצביעו נגד התקציב כל עוד חוק הגיוס לא יאושר בקריאה שניה ושלישית | השר סמוטריץ' חגג: "תודה לרה"מ ולכל שותפיי, ממשיכים לקריאה שנייה ושלישית" (חדשות, פוליטי)
הנציגים החרדים שהתחייבו לא להצביע בעד התקציב עד שיעבור חוק הגיוס, נכנעו שוב ויצביעו בעד התקציב בקריאה ראשונה | התקווה היא שראש הממשלה נתניהו לא ינצל זאת שוב לזרות חול והפעם באמת יעביר חוק גיוס (חדשות חרדים)
ברקע המשבר בקואליציה סביב קידום 'חוק הגיוס' וההמתנה להודעת ש"ס ו'דגל התורה' האם יצביעו בעד תקציב המדינה, יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, יוצא במהלך פוליטי שנועד למנוע את ההגעה להבנות על 'חוק הגיוס' (פוליטי)
הנציגים החרדים מסרבים לעת עתה לתמוך בתקציב שהיה אמור לעלות היום במליאה, וזאת בשל אי התקדמות בכל הנוגע לחוק הגיוס | קודם פגישת ראש הממשלה עם הנציגים החרדים וסמוטריץ הבהיר האחרון, כי אם עכשיו לא מעבירים תקציב, אפשר לפזר כעת את הכנסת | האופוזיציה תעלה ברביעי חוק לפיזור הכנסת (פוליטי)
בפגישה שנערכה בין אריאל אטיאס והנהלת הקואליציה ליועמ"שית של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, התברר כי ישנם קשיים סביב העברת חוק הגיוס, לאור שינויים שמבקשת היועמ"שית להכניס בחוק | בעקבות כך הודיעו דרעי וגפני לא יסכימו להעברת התקציב, מה שהוביל לדחיית ההצבעה על תקציב המדינה ליום רביעי (בארץ)