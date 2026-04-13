במתקפה חריפה ובלתי שגרתית, יצא הבוקר (שני) איש התקשורת ידידיה מאיר בתוכניתו ברדיו 'קול חי' נגד תופעת ישיבות ההסדר החרדיות. מאיר, המוכר כקול משפיע, העלה טענות חריפות על מטרותיהן האמיתיות של ישיבות אלו, תוך שהוא מזהיר הורים מפני שליחת בניהם למסגרות אלה.

"רוצים לפרק את עולם התורה על ידי מקלות וגם על ידי גזרים", הצהיר מאיר בתוכנית, "והגזרים הם מסוכנים, הם מסתתרים יותר". דבריו מגיעים על רקע הדיון המתמשך בבג"ץ בנושא גיוס בני ישיבות והסנקציות הכלכליות המתוכננות נגד לומדי תורה.

"קשורים לעולמות הפרוגרסיביים"

בליבת הביקורת של מאיר עומדת טענה מרכזית: "רבים מהפעילים הבולטים בישיבות ההסדר החרדיות קשורים לעולמות הפרוגרסיביים", אמר. לדבריו, "מה זה פרוגרס? לפרק זהות. לפרק את עולם התורה". מאיר המשיך והבהיר: "רבים מאלה שעומדים מאחורי ישיבות ההסדר החרדיות - המטרה שלהם היא לא לחזק את עולם התורה. ממש לא".

הדברים מועלים בתקופה רגישה במיוחד לעולם התורה, כאשר בג"ץ שוקל להטיל סנקציות כבדות על לומדי תורה ללא החלטת ממשלה. כידוע, השופטים דנים בשלילת הנחות ארנונה, תחבורה ומחיר למשתכן - צעדים שעלולים להוסיף מאות ואלפי שקלים לחודש למשפחה חרדית ממוצעת.