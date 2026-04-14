גפני: "רק משכורת המורה החרדית נבחנת מחדש"

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף היום (שלישי) בחריפות את הדיון המחודש בועדת הכספים על אישור תקציבי החינוך החרדי שהוקפאו בעקבות החלטת בג"ץ.
גפני הצביע על אבסורד לדבריו, לפיה רק תקציב החינוך החרדי מועמד לבחינה מחודשת, בעוד עשרות העברות אחרות שאושרו באותו יום - ממשיכות לזרום ללא כל בעיה.
"אני מתריע כבר שנים שיש להביא את ההעברות בזמן ולא לאשרר אותן בדיעבד", מסר גפני בדיון. "אבל המציאות האבסורדית היא שכעת אנחנו נדרשים לדון מחדש רק בהעברה אחת - לחינוך החרדי".
גפני הבהיר כי "באותו יום אושרו כ-30 העברות שונות, כולל שכרה של השופטת וילנר שקבעה את פסק הדין הזה, ורק המשכורת של המורה החרדית היא זו שמועמדת לבחינה מחודשת".
הדיון בועדת הכספים התקיים בעקבות פסיקת בג"ץ שהקפיאה את העברת התקציבים לחינוך החרדי, תוך דרישה לאישור מחודש של ועדת הכספים. הדבר מגיע לאחר שבלילה שבין ראשון לשני אושר תקציב המדינה לשנת 2026, כאשר הקואליציה הצליחה להעביר הסתייגויות שהגדילו את תקציב מוסדות התורה בכ-800 מיליון שקל.
כזכור, יועמ"שית הכנסת הבהירה בעקבות פניות האופוזיציה כי "הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בהסתייגות ידרשו שוב לאישור ועדת כספים לשם מימושם". גם יועמ"ש האוצר דודי קופל קבע כי העברת הכספים צריכה להיעשות בהתאם למנגנוני הבקרה המקובלים.
דבריו של גפני משקפים את התסכול בקרב הנהגת הציבור החרדי מהמשך הניסיונות לעכב את זרימת התקציבים לחינוך החרדי, בעוד שאר התקציבים הממשלתיים ממשיכים לזרום ללא כל הפרעה. בעולם התורה רואים בכך המשך למגמה של התנכלות לחינוך החרדי, כפי שבא לידי ביטוי גם באמירה שנקלטה במיקרופונים בדיון בבג"ץ לפני מספר ימים - "אנחנו נפרק את עולם התורה".
תקציב המדינה לשנת 2026 שאושר בכנסת עומד על כ-700 מיליארד שקלים, כאשר תקציב הביטחון ינסוק ליותר מ-142 מיליארד שקלים. המפלגות החרדיות הצליחו להשיג הישגים משמעותיים בתקציב, לרבות העברת מאות מיליונים לבסיס התקציב של מוסדות החינוך החרדי.
