בשיחות סגורות שנחשפו: הנחיה ברורה לנצל את החודשים שנותרו להשלמת "בניין הכוח" של הימין • החשש מתאריך 8 בספטמבר: "מנדט או שניים יאבדו בגלל אומן" | האם הממשלה תצליח להקים את קומת הביטחון המשפטית? (פוליטי מדיני)
בסיום ההצבעות בכנסת התברר כי ההצעה לחוק התקציב 2026 עברה בקריאה ראשונה | קודם להצבעה הבהירו בדגל התורה כי הם לא התחייבו להצביע בעד התקציב גם בקריאה שנייה ושלישית | אגודת ישראל התנגדה: "לא הוסדר חוקית מעמדם של לומדי התורה" (בארץ)
הנציגים החרדים שהתחייבו לא להצביע בעד התקציב עד שיעבור חוק הגיוס, נכנעו שוב ויצביעו בעד התקציב בקריאה ראשונה | התקווה היא שראש הממשלה נתניהו לא ינצל זאת שוב לזרות חול והפעם באמת יעביר חוק גיוס (חדשות חרדים)
הנציגים החרדים מסרבים לעת עתה לתמוך בתקציב שהיה אמור לעלות היום במליאה, וזאת בשל אי התקדמות בכל הנוגע לחוק הגיוס | קודם פגישת ראש הממשלה עם הנציגים החרדים וסמוטריץ הבהיר האחרון, כי אם עכשיו לא מעבירים תקציב, אפשר לפזר כעת את הכנסת | האופוזיציה תעלה ברביעי חוק לפיזור הכנסת (פוליטי)
מעצמה בנסיגה: אחרי הבטחות מרקיעות שחקים על תחנת חלל דור 5, הקרמלין מבצע "פניית פרסה" חשאית | הניסיון הנואש למנוע נתק בתוכנית החלל והחזרה לטכנולוגיה של לפני 40 שנה | המומחים חושפים: רוסיה מדשדשת (בעולם, חלל)
מפלגת 'יש עתיד' עתרה לבג"ץ נגד העברת תקציב למוסדות חינוך חרדים מתוך הרזבה התקציבית של שנת 2025 | לפי המפלגה של יאיר לפיד: "הכסף הזה מועבר למוסדות חרדים בניגוד לחוק, בהליך לא תקין, תוך ניסיון להעלים אותו מעיני הציבור" (פוליטי, משפט)
נשיא איראן הגיש לפרלמנט הצעת חוק תקציב לשנה הבאה | התקציב צפוי לעמוד על למעלה מ-110 מיליארד דולר | במסגרת הרפורמה במטבע האיראני, יוסרו ארבעה אפסים מהשטרות הקיימים, במטרה לצמצם את האינפלציה הגבוהה | כדי לממן פרויקטים, הממשלה מתכננת להנפיק איגרות חוב בהיקף של כ-7.2 מיליארד דולר (כלכלה, העולם הערבי)
יו"ר ועדת הכספים, סגן ומ"מ רה"ע צביקה כהן העביר את תקציב הפיתוח תקב"ר לשנת 2026 כאשר חלק הארי של התקציב מופנה לפתרונות תחבורה ולבינוי מאסיבי של כיתות לימוד | בשורה גם למוסדות החינוך: עשרות מיליונים הוקצו למבני דת ולשיפוצי עומק במוסדות (חדשות)
ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בישיבת הממשלה על התקציב למינויו של רומן גופמן, מזכירו הצבאי לתפקיד ראש המוסד | נתניהו התייחס גם לעובדה שאחר החזרתו של האזרח התאילנדי, נותר חטוף אחד אחרון בעזה - השוטר הגיבור רני גואילי השם ייקום דמו (חדשות, פוליטי)
למרות אי הסדרת מעמד בני הישיבות, מרבית חברי הכנסת החרדים צפויים שלא להתנגד להעברת המעטפת הביטחונית, שתגיע להצבעה הערב במליאת הכנסת | הסיכום עם הקואליציה: נסדיר לכם תקציבים מאחורי הקלעים, ואתם תדאגו שהתקציב הביטחוני יעבור (כנסת)
ועדת הבריאות דנה בכוונה לבטל את התוספת התקציבית בסך כ- 100 מיליון ש"ח, בסל הבריאות הציבורי | "כל קיצוץ בתקציב, הוא גזירת מוות על חולים רבים, על רקע הצרכים הרפואיים הגוברים, ומחירי התרופות החדישות שמרקיעים שחקים" (כנסת, בריאות)
מאבק חריף בין גפני לסמוטריץ' על רקע קיצוץ בתקציב החינוך החרדי הצפוי לעלות | יו"ר דגל התורה: "אתה עוזר למשפטנים הרשעים כשאנחנו במצוקה" | שר האוצר: "אנחנו מתמודדים עם אמירות טפשיות שלכם בנושא הגיוס" | גולדקנופף: "לא ייתכן שיקצצו שוב ושוב בתקציבי החינוך של ילדי הציבור החרדי"