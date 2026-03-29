למרות שנת הבחירות: אושר תקציב המדינה ל-2026

לאחר מרתון הצבעות לילי ומורט עצבים, אישרה הלילה (ליל שני) מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תקציב המדינה לשנת 2026. מדובר באירוע בעל משמעות פוליטית היסטורית: לראשונה מאז שנת 1988, הצליחה ממשלה בישראל להעביר תקציב מדינה בשנה המוגדרת כ"שנת בחירות", צעד המבצר את יציבות הקואליציה.

​62 חברי כנסת הצביעו בעד התקציב, אל מול 55 מתנגדים. אישור התקציב מסיר את עננת פיזור הכנסת ומאפשר לממשלה להמשיך בפעילותה.

​הבשורה לחינוך החרדי: תוספות משמעותיות לבסיס

​למרות הלחצים הפוליטיים והנחיות הייעוץ המשפטי לממשלה שניסו להגביל את תקצוב המוסדות, הצליחו הנציגים החרדים לרשום הישג תקציבי משמעותי עבור רשתות החינוך. על פי התקציב שאושר, מוסדות החינוך של 'יהדות התורה' ו'ש"ס' יזכו לתוספות של מאות מיליוני שקלים בהשוואה לתקציב 2025 המקורי:

​ רשת 'החינוך העצמאי': תזכה לתוספת של כ-460 מיליון ש"ח על תקציב הבסיס (זינוק של 22%), מה שיעמיד את תקציבה הכולל על למעלה מ-2.1 מיליארד ש"ח.

רשת 'מעיין החינוך התורני': תקבל תוספת של כ-370 מיליון ש"ח (גידול של 30%), ובסך הכל כ-1.2 מיליארד ש"ח.

​בקואליציה הסבירו כי התוספות אושרו במסלול מקצועי העוקף את המגבלות המשפטיות שהוטלו עקב סוגיית חוק הגיוס, ובכך הובטחה היציבות הכלכלית של אלפי עובדי ההוראה ומוסדות החינוך.

​מבוכה באופוזיציה: 109 חברי כנסת תמכו בחרדים

​רגע השיא של הלילה נרשם במהלך ההצבעה על הסתייגויות שהגישו חברי הכנסת החרדים בנוגע לתוספות התקציב לחינוך. חברי האופוזיציה, שככל הנראה לא שמו לב לתוכן ההסתייגות, הצביעו בטעות "בעד" – מה שהוביל לכך שהתוספת לחרדים עברה ברוב מוחץ ונדיר של 109 חברי כנסת.

האופוזיציה הצביעה עם הקואליציה ב-4 הצבעות עד ששמו לב למבוכה: מוסדות הפטור 32 מיליון ש״ח, פעילויות ופרויקטים 97 מיליון ש״ח, תנאי שירות והכשרות 61 מיליון ש״ח, מענקי פיתוח ברשויות המקומיות - 44 מיליון. סה״כ 800 מיליון ש״ח.

​המספרים שמאחורי התקציב

תקציב המדינה יעמוד על כ-699 מיליארדי ש"ח, ותקרת הגרעון העדכנית בשנת 2026 תהיה בשיעור של 4.9% מהתוצר.

המשרד בעל התקציב הגבוה ביותר עם 142 מיליארד ש"ח. לאחריו משרד החינוך עם כ-97 מיליארד ש"ח. ולאחר מכן משרד הבריאות עם כ-63 מיליארד ש"ח.

בשל עלויות המלחמה, התקציב כולל קיצוץ רוחבי של 3% בכלל משרדי הממשלה, לצד תשלומי חובות המדינה המסתכמים ב-151.8 מיליארד ש"ח.

​התנגשויות במליאה: סמוטריץ' מול לפיד

​שר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכם את הדיון בנימה אופטימית, כשהוא תוקף את תחזיות האופוזיציה: "הבטחתם שהשקל ייחלש והוא חזק מאי פעם, שהבורסה תצלול והיא רק עולה. נתוני המאקרו של ישראל מדהימים את העולם".

​מנגד, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות את סעיפי התקציב המיועדים למגזר החרדי: "לא היה דבר כזה בתולדות הכנסת. מדובר בביזה של אזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים", אמר לפיד.

​כעת, עם אישור התקציב, פניה של המערכת הפוליטית לעבר המשך הדיונים בחוק להסדרת מעמדם החוקי של לומדי התורה, שעומד במוקד המחלוקת הציבורית והמשפטית.