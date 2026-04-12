בג"ץ: סנקציות על אברכים ללא החלטת ממשלה

ראשי ובכירי מפלגות הקואליציה

הדיון בבג"ץ בנושא גיוס בני הישיבות הסתיים בדקות האחרונות ללא מתן החלטה, אך הכיוון שאליו מתקדמים השופטים מעורר חשש כבד בעולם התורה. על פי הנמסר מהדיון, בית המשפט העליון שוקל להטיל שורת סנקציות חמורות על לומדי תורה - וזאת מתוקף החלטות בג"ץ עצמו, ללא צורך בהחלטות של הדרג המדיני.

המשמעות המיידית של המהלך עשויה להיות קשה ביותר: תוספת של מאות ואף אלפי שקלים בחודש למשפחה חרדית ממוצעת. בין הסנקציות הנדונות: ביטול הנחות בארנונה, ביטול הנחות בתחבורה ציבורית, שלילת הזכאות למחיר למשתכן, ועוד. כידוע, מדובר בטלטלה כלכלית שעלולה למוטט משפחות רבות מבחינה כספית. השופט סולברג: "אתם מטביעים אותנו בים הבירוקרטיה" הדיון עצמו התאפיין בחילופי דברים חריפים בין השופטים לבין נציגי המדינה. השופט נעם סולברג תקף את נציג היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יוסי פוקס: "צריך לעשות משהו שיגייס אותם, יש חוק במדינה". כאשר פוקס השיב שהממשלה פועלת לקידום חקיקה, וכי "יש חוק שמוכן לקריאה שנייה ושלישית", סולברג הגיב בחריפות: "אתם מטביעים אותנו בים הבירוקרטיה". שוטרים חוצצים בין צעירי הפלג השואגים "יהרג ואל יעבור" ובין הרכבת | צפו נחמן שטרנהרץ | 13:17 יצוין כי רק לפני ימים ספורים הודיעו יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט וראש הממשלה נתניהו כי הם מתכוונים לקדם חקיקת חוק הגיוס כחבילה יחד עם חוקים נוספים לבקשת הרמטכ"ל, אך ככל הנראה בג"ץ אינו מוכן להמתין לתהליך החקיקתי.

"תחושה של חידלון מוחלט של המשטרה"

חלק נכבד מהדיון התמקד בשאלת האכיפה המשטרתית. השופט סולברג מתח ביקורת חריפה על נציגת המשטרה: "התחושה היא של חידלון מוחלט של המשטרה". נציגת המשטרה ניסתה להסביר את הקשיים: "פנינו לצה"ל כדי לשתף פעולה", אך השופטים לא הסתפקו בתשובה.

השופטת דפנה ברק-ארז שאלה בחריפות: "מה הקושי לעכב משתמט שנעצר לחצי שעה נוספת?" נציגת המשטרה הסבירה: "אין לנו כוח אדם לזה! כל עיכוב כזה מביא להשבתה של ניידת משטרה ויש ערים בישראל שיש בהם רק ניידת אחת. המשמעות היא שאין לי כוח אדם לטפל באלימות".

נציגת המשטרה הוסיפה וטענה כי מתפתחות הפרות סדר בעת מעצר עריקים חרדים. השופטת ברק-ארז הביעה חשד: "איך יודעים, אולי מישהו במשטרה הדליף? הרי הפלאפון שלו לא ברשותו. זה לא קורה מעצמו". נציגת המשטרה מיהרה להבהיר: "חשוב לציין שיש לי אמון בכל השוטרים".

השופט מינץ: "הפחד מהמון לא מאפשר אכיפה"

השופט דוד מינץ העלה טענה חריפה נוספת: "זה נותן את הכוח להמון. הפחד ממנו לא מאפשר אכיפה". נציגת המשטרה דחתה את הטענה: "זה לא נכון. פנינו לצבא שיעביר תוכנית ואנחנו נגיד מה אפשר".

כאמור, הדיון בבג"ץ הסתיים ללא מתן החלטה, והשופטים לא ציינו מתי צפויה להינתן פסיקה בנושא. עם זאת, הכיוון שהתגלה בדיון - הטלת סנקציות מתוקף החלטות בית המשפט בלבד, ללא צורך בהחלטות ממשלה או כנסת - מעורר חשש עמוק בעולם התורה מפני המשך הרדיפה השיטתית.

רק לפני ימים ספורים קבע בג"ץ כי הדיון בבקשת ביזיון בית המשפט יתקיים בהרכב מורחב של חמישה שופטים, צעד שמעלה חשש נוסף להרחבת הסנקציות. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה חשפה רשימה של 28 הטבות שלדעתה יש לשלול מלומדי תורה.