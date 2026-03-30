יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי במתקפה חריפה נגד האופזיציה שתקפה את תקציב החינוך החרדי: "מי שמכם? תשפילו מבט!" (חרדים)

ח"כ חנוך מילביצקי (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי בנאום חריף וחריג נגד האופוזיציה שהתנגדה לתקציב החינוך החרדי: "מי שמכם? תשפילו מבט!".

"לומדי התורה רוצים להקיף את עצמם בעולם התורה", תקף ח"כ מילביצקי: "לימודי הליבה מסיתים אותם ממטרתם. אתם מנסים לכפות עליהם לימודי ליבה - מי שמכם? תשפילו מבט. תיתנו כבוד למסורת ישראל, למה ששומר עלינו מהיום הראשון".

מילביצקי הוסיף בחריפות: "אתם והערכים המיובאים שלכם שהבאתם מעלי אקספרס. לא ניתן לכם ולאנשים שלכם להשחיר ולהכפיש את התורה".

"אזרחי ישראל", הוסיף יו"ר ועדת הכספים: "זה הרעש ושירת הברבור של אופוזיציה חלשה, אופוזיציה מובסת שלא הצליחה לעשות כלום במשך שנים חוץ מלנתק את עם ישראל מהשורשים שלו. זה לא עבד בעבר, זה לא יעבוד בהווה ולא יעבוד בעתיד".

