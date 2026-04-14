ועדת הכספים של הכנסת תתכנס היום (שלישי) לאישור העברת 98.5 מיליון שקלים למוסדות החינוך החרדי, בעקבות הקפאת התקציב על ידי בג"ץ. מדובר בתקציב שאושר בעבר שלא כדין, אך רוב הכסף - כמעט מיליארד שקלים - כבר הועבר לחשבונות הבנק של המוסדות ולא יוכל לשוב.