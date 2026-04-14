אחרי הקפאת בג"ץ

ועדת הכספים תאשר היום 98.5 מיליון ₪ לחינוך החרדי שהוקפא בבג"ץ

גפני ודרעי במליאת הכנסת (צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 )

ועדת הכספים של הכנסת תתכנס היום (שלישי) לאישור העברת 98.5 מיליון שקלים למוסדות החינוך החרדי, בעקבות הקפאת התקציב על ידי בג"ץ. מדובר בתקציב שאושר בעבר שלא כדין, אך רוב הכסף - כמעט מיליארד שקלים - כבר הועבר לחשבונות הבנק של המוסדות ולא יוכל לשוב.

ההתפתחות מגיעה לאחר שהייעוץ המשפטי של הכנסת קבע כי הכספים הקואליציוניים שאושרו בהסתייגות במליאה ידרשו שוב לאישור ועדת הכספים לשם מימושם. יועמ"שית הכנסת הבהירה בתשובה לח"כ בן ארי כי למרות האישור הראשוני, נדרש אישור נוסף בוועדה.

רוב הכסף כבר הועבר

על פי הנתונים שהתקבלו, מתוך התקציב הכולל שאושר למוסדות החינוך החרדי, רק 98.5 מיליון שקלים ממתינים כעת לאישור ועדת הכספים. יתר הכספים, סכום המגיע לכמעט מיליארד שקלים, כבר הועברו לחשבונות הבנק ולא ניתן יהיה להחזירם.

